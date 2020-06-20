力天影業下周一掛牌 暗盤無升跌

定價每股2.56元 為招股價下限

力天昨在輝立交易場的暗盤開市價為2.98元，股份一度較招股價升近27%，高見3.25元，曾倒跌至最低2.2元或跌14%，最終暗盤收平，報2.56元，無升跌。力天在耀才的暗盤收市同樣無升跌。

由綠城中國（3900）分拆的代建公司綠城管理昨日上載聆訊後資料集，若成功上市，將是「綠城系」第3家上市公司。

綠城管理2019年股東應佔利潤錄為3.25億元，按年跌3%；2019年總收入為19.94億元（人民幣，下同），按年升34.6%，當中主業為商業代建，2019年佔總收入的比例高達73.8%，收入為14.7億元，按年升28.4%，毛利率為46.2%，按年跌9.5個百分點。

至於新股金融街物業（1502）昨首日招股，據3家券商首日錄得約2.4億元孖展認購，相當於公開發售超額認購逾2.5倍。而在中國經營肯德基、必勝客等的百勝中國傳出以保密形式提交在港上市申請，集資規模約20億美元。

金融街物業首日孖展2.4億

此外，恒生指數公司公布，京東（9618）符合恒生綜合指數的快速納入指數規則的要求，獲納入恒生綜合指數和恒生互聯網科技指數，並於7月6日起生效。京東昨日跌0.2%，報233.6元。