恒指先低後高 升178點

夜期轉低水169點

據Jefferies引述EPFR報告指出，中國及香港股票基金已連續9周走資，截至本周三的一周，分別淨流出20.3億美元（約176.6億港元）及1.51億美元（約13.1億港元），連續9周累計走資188億美元（約1635.6億港元）及9.2億美元（約80億港元）。

雖然連續9周並非近年最長走資潮，但總計近200億美元的淨流出金額，僅次於2015年第三季。

全球股票一周淨流出61億美元，不過美股及台股則錄得淨流入，分別吸資41.8億美元及3.26億美元。另外，環球債券基金連續10周淨流入，貨幣市場基金連續3周走資。

中國及香港股票基金連續9周走資

全周累計，恒指升342點或1.4%，國指升142點或1.4%，藍籌股中以九置（1997）升幅最大，累升13.5%，瑞聲（2018）亦升10.86%。

港交所（0388）昨收市升穿300元關口，報300.4元，升1.5%；希瑪眼科（3309）折讓12%配股，收報6.28元，跌4.27%。

港交所升穿300元關口

另外，富時中國50指數收市後納入阿里巴巴（9988）、阿里健康（0241）及翰森製藥（3692），阿里健康收市大升7.56%至22.05元，阿里及翰森製藥收市分別升0.55%及2.47%。