維他奶少賺23％ 減派末期息25％

學校停課 小賣部業務維他天地受打擊

維他奶昨午公布業績，收市報29.55元，跌1.7%。羅友禮指出，中國業務在4至6月已有復蘇迹象，情况令人鼓舞，香港業務由於學校停課，小賣部業務維他天地大受打擊，佔香港經營溢利五成跌幅。

羅友禮強調，「維他奶」及「維他」品牌仍具有吸引力，加上創新產品計劃，有信心疫情後業務可重拾增長。

行政總裁Roberto Guidetti指出，現時香港學校已開始復課，相信至8月可減低影響。他又指出，對中國市場增長有信心，網上銷售現時佔中國收入約10%，亦可將產品市場擴展至廠房以外的城市，相信可繼續增長。

東莞市常平新廠 今年8月投入生產

集團去年資本支出為10.61億元，首席財務總監劉健成指出，東莞市常平新廠房將於今年8月投入生產，最多可設20條生產線，過去兩年資本開支主要用作建設東莞廠房，預料落成後今年資本支出較低。

劉健成表示，受疫情影響，部分物流供應商暫停運作，現時情况已有改進，4個廠房已恢復生產。

原材料方面，他預計，糖的成本將會平穩或微升，大豆及奶粉價格則會輕微上升，集團已與供應商訂立長期協議，今年價格已鎖定至12月或未來1年，加上疫情改善令需求上升，機器可生產更多產品，攤薄固定成本。

今年是維他奶成立80周年，羅友禮指出，原先有隆重慶祝活動，但受疫情影響一直拖延，預料於今年9月推出。