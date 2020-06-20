千間銀行分行明開放供市民登記 眾安設12萬抽獎 21家銀行中最高

明報記者 歐陽偉昉

除現金獎外，現有眾安銀行客戶完成登記後，可得0.6厘的3個月港元定存加息券，存款上限為8萬元，以現有利率計算，實際定息為1.8厘，即最多可得利息362元。

此外，眾安亦推出新客戶優惠，由即日至7月14日，新客戶經該行登記並領取1萬元後，可額外再獲得300元現金獎，惟名額有限，會在每日下午3時發放。曾參與早前新客推介活動的現有客戶，不能參與抽獎。

新客有300元現金獎 設有名額

政府公布現金派發計劃詳情前，眾安銀行已在5月底有推廣活動。昨日加推抽獎優惠後，最高中獎金額超過中銀香港（2388）的10萬元，暫為全港最高。優惠存款的利息則仍以中銀最高，新客戶定存3個月可得年利率4.3厘，上限10萬元，最高利息1072元（見附表）。

方保僑：可作宣傳 實質支出不多

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，眾安本身已預留資金作推廣之用，今次抽獎的金額實質不多，因為疫情期間花費作廣告未見得有太大效果，不如將資金用作實際吸客，可以取得實際回報，而且早前1000元的推廣，已為新銀行開拓知名度。

有業內人士表示，銀行平常會為維持客戶活躍度預留成本，且作為新開業銀行，單靠本身資本金能做的貸款不多，需要吸收存款支持貸款業務。單以是次現金獎共17萬元計算，即使眾安淨息差只有1厘，只要推廣期內吸引1700個客戶登記，帶來1700萬元新存款，已可獲得17萬元淨利息收入，抵消抽獎推廣成本。

吸引1700客戶登記料已回本

現金發放計劃開始登記首日為周日，各間參與銀行將會照常營業，惟至7月5日前的書面登記只限1955年或以前出生人士。經銀行進行的電子登記，則隨時都可以。因為部分銀行推出只限網上理財登記客戶的優惠，而且網上登記可較早收款，帶動銀行客戶登記網上理財有所增加。

據了解，自6月初政府公布現金發放計劃詳情至今，恒生銀行（0011）個人網上理財新登記客戶，較5月份平均上升超過兩倍 。