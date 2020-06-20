匯控澄清：結束中國業務傳聞不實

被指助美國打擊華為

匯豐銀行強調，中國是集團重要的戰略市場，150多年來從未間斷對內地的服務，在改革開放40多年來，匯豐是中國經濟和社會發展的堅定支持者和積極參與者。匯豐銀行稱，未來將繼續在業務、服務、人才和技術等各方面增加對內地市場的投入，「一如既往地為中國經濟的可持續發展做出貢獻」。

日前《觀察者網》報道指，近期匯豐銀行被爆出裁員3.5萬人後，該行在其最大市場中國的業務或走向終結。報道又稱，匯豐銀行曾在協助美國政府打擊華為方面「扮演了幫兇角色」，因此可能面臨嚴重後果。報道又聲稱有「北京觀察人士」告訴《環球時報》，匯豐可能會在中國法院受到起訴，並最終被逐出市場。然而，《環球時報》的網站及社交平台均沒有相關報道。

港區國安法遲表態 中英先後批評

自5月底中央宣布會就「港區國安法」立法後，匯控再被推上風尖浪口，先是全國政協副主席、前行政長官梁振英於社交平台發文，斥匯控未有公開就港區國安法表態，其後匯豐亞太區行政總裁王冬勝到「撐國安立法」的街站簽名聲援，但隨即惹來英國政界抨擊。接着內媒又因華為案近日開審，再度批評匯豐。