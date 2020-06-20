陳茂波重申政府無意入主國泰

被問不救港航：規模不能比

問及政府出手救國泰的原因，陳茂波認為，一來國泰是以香港為基地的最主要服務提供者，二來航空業是系統關鍵行業。他續指出，航空業對整體經濟所帶來的貢獻舉足輕重，未來隨電子商務的發展，航空貨運方面發展潛力增加，更認為雖然以空運形式運貨只是佔總運貨量的2%，不過卻佔總貨值的42%，足以證明本地航空貨運是向高價值方向增長。

席上亦有議員質問政府不出手救港航的原因，陳茂波無正面回應，僅再次強調兩家公司規模上不能相比，在全球逾200個航點中，有49個客運航線及14個貨運航線，只有國泰營運。運輸及房屋局常任秘書長黎以德補充，航空公司營運亦包括航權及升降時刻的考慮，航班的升降時刻是要靠航空公司自己與各地的機場洽商去安排，因此一旦國泰倒閉，所持的升降時刻就會轉讓予其他航企。

運房局局長陳帆及金管局相關官員昨日亦有出席會議，不過國泰方面則未有派員出席，引起部分議員批評。