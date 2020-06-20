財庫局：「暫止期」有別美破產法

計劃與勞方就草案溝通

財庫局發言人昨日回覆指出，條例草案中將建議提供「暫止期」，其間法院針對該公司或其財產的民事訴訟，以及其他相關法律程序，如對公司的清盤呈請，均不可開展或繼續進行。發言人指出，新制希望為陷入財困、但有合理機會恢復財務狀况的公司提供喘息機會，盡量重振業務。

早年有勞工團體曾反對草案，對此財庫局發言人回應，政府在草擬的同時也與各界保持溝通，亦計劃在近幾個月與包括勞工團體在內的持份者再作溝通，討論立法建議及條文擬稿，希望可回應各方關注，以敲定草案內容，計劃草案於2020至21立法年度向立法會提交。

安邁企業諮詢董事總經理黃詠詩表示，了解到去年底政府已經有意規劃草案，但估計是因年初疫情而一度中斷工作。不過她表示，法案仍需要經過立法會等既定流程，能否順利通過仍有很多不確定因素。