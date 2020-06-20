「清盤王」黎嘉恩：清盤數字未見頂

指企業出事帶動個人破產

黎嘉恩指出，個人破產出現新高，與企業清盤增加有關。他說：「企業出事帶動個人破產，同時多了人需要放無薪假及裁員，失去工作，影響財務，觸發個人破產增加。」他說，這種情况有如骨牌效應。另由於新冠肺炎疫情關係而需要採取限制旅遊及出行，亦令不少企業及工廠出現問題，預期更多清盤個案出現。

在企業清盤方面，蘇文俊形容，現時數據反映出來的現象出現滯後。他稱：「今個周期，債權銀行較少出手提出將企業清盤的呈請，反而由業主、供應商及財務公司出手居多，涉事債務不一定太多，因出手機構索性撇帳，想盡快完事，不欲往後受到更差情况拖累」。同時他亦見多了個案，因為發現經濟情况向下及疫情持續，遲遲未見起色，自願放棄經營提出清盤。法院方面，若欠債一方沒有更佳理由，直接判清盤的可能性大了，因此料今年下半年清盤的個案更多。

蘇文俊：多由業主供應商出手

儘管近期多了債權人，對那些尚有一定實力及資產的企業，給予多些時間通融處理，但是蘇文俊提醒，白武士在預見經濟更差，往後的選擇比以前更多時，出手態度反而較為審慎，因此真正落實拯救的時間，比過往拉長。