5月個人破產申請2079宗 SARS後最多 企業清盤申請海嘯後新高 大增或因停工積壓

明報記者 馬迪帆、陳偉燊

業界指上升趨勢已展開

需留意，5月份最新數據大增，或與法院及政府部門此前因疫情而實施特別上班安排，以致申請個案積壓有關，但業界指無論是個人及企業申請破產宗數已步入上升趨勢。

本報記者多次到法庭觀察，發現今年疫情襲港前，法院已着手處理大量破產及清盤個案。例如於疫情期前，聆案官於1至2小時內曾處理逾30宗個案。記者昨日到訪法院，高院聆案官排期處理40宗破產案件，其中涉及今年的破產臨時命令處理個案，便有15宗。此外，亦出現欠債企業求情指籌集到款項，聆案官卻認為不足以清償債務，而直接判清盤的情况。如5月電視廣播（0511）接替匯豐銀行入稟星美控股（0198）的清盤個案，據記者觀察，公司法法官夏理士僅用15分鐘，聽畢呈請人及欠債方請求，便判星美清盤。

銀行債權人仍克制 寧公司重組

有四大會計師行的資深人士認為，本次企業清盤的「追數」多是由供應鏈上下游主導，亦有部分公司見經營條件不利，自願申請清盤（見另稿）。

安邁企業諮詢董事總經理黃詠詩亦認同，暫時見到銀行及債權人在追討債務方面仍較克制，傾向為公司留出一定空間，亦希望可等到公司重組後，收回更多資產。

雖然5月數字急升與早前政府部門停工有關，不過黃詠詩預計，未來企業清盤數目將逐步達到高峰。法院頒發破產令數目未有飈升，黃詠詩解釋，由提交呈請書到法院安排聆訊、頒布破產令，即使流程順利，也可耗時約3個月，因此兩數字上有差異。

個人破產料對銀行壓力不大

有分析認為，個人破產案，主要因近期本港失業率高企，而欠債銀碼有限，料對銀行壓力不大。港府本月公布，本港最新失業率錄得5.9%，為15年來最差表現。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，現時樓價高企，未出現「負資產」，本次估計多是受失業大潮影響。他又表示，個人負債多涉及信用卡，金額有限，估計相應的銀行壞帳已在預計之內。金管局暫未有公布今年零售銀行壞帳比率，而去年年底則為0.48%，處於低位。