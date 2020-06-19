中原許大衛：星樓價低 吸引香港投資者

雖然全球疫情仍然未受控制，但亞洲情况較歐美樂觀。目前，新加坡仍實施社區隔離，其零售、旅遊和酒店業因中國遊客不能赴坡而受明顯影響，故當地私人住宅市場在今年第一季度顯着放緩。幸而現今科技發達，透過視頻及社交媒體之類的推廣及銷售，第二季一手樓銷售已回升。

許大衛指出，疫情令全球經濟活動停擺，投資環境相對不明朗；本港亦受困於社會和政制爭議，部份投資者遂將目光投向鄰國新加坡。雖然新加坡因新冠肺炎疫情已「半休市」近兩個月，但已於本月初逐步恢復經濟活動。本年首5個月當地的房地產銷售數字，顯示樓市雖受到疫情影響，但表現仍較預期理想，市場更有預測指整體樓價升幅大約5%，豪宅樓價預料上升10%。

市場雖然受到疫情影響，當地於4月初實行阻斷措施以減少社區傳播時，成交明顯下跌，但5月的成交量已見回穩，並有上升趨勢。5月樓價按月輕微上升0.1%，與去年同期比較只輕微下跌0.6%，反映新加坡樓價「硬淨」。新加坡屬於東盟之中最具競爭力的一員，與其它東盟成員國關係密切，同時又跟中國簽訂自由貿易協議，可見新加坡跟全球各國都保持中立及友好的關係。政治及經濟長期穩定，相比全球一線城市的樓價亦低水，自然吸引各地買家青睞。

香港新加坡物業成資金停泊港

因此，今年一直有來自香港、中國、印尼、美國、法國、日韓等地的買家積極入市新加坡房地產，相信海外買家會繼續考慮購置新加坡物業用作長期持有用途。環球股市大幅波動下，一些金融體系較穩健的城市，如香港、新加坡的物業市場將成為資金泊岸的地方，而新加坡租金回報可達2厘以上，而且可造最多7成按揭，對海外買家實屬吸引。許大衛引述有關香港居民投資海外物業數據，指避險意欲增加，根據中原地產海外項目部去年查詢數字顯示，向中原查詢新加坡物業人數上升超過1倍，調查反映港人以投資為主要目的佔65%，以退休及升學為目的而購買居所亦有上升趨勢。

根據新加坡市區重建局公布數據，2019年全年整體樓價升2.7%，較前年2018年升7.9%大幅收窄。許大衛表示2018年樓市上升勢頭主要受上半年的集體收購活動帶動，2018年第3季的額外印花稅辣招，打擊了熱烈的市場氣氛，加辣後樓市微跌兩季，並在2019年第2季開始谷底回升。2019年發展商積極推出新盤，成交量上升，樓市重拾升勢。

去年全年一手成交宗數9912宗較去年同期上升12.7%；新盤推售數量由8769伙增加至1.13萬伙，上升約29%。二手市場相對交投淡靜，去年交易量僅9380宗，較2018年1.3萬宗少約近4成，主要原因受到2018年下半年集體收購量急跌導致。另一方面，業主普遍持貨能力強，仍冀望下一波的集體收購熱潮帶動樓價升幅，傾向不急於出售。

當地樓市落成量連續第三年減少約6692伙，去年建成的新私宅單位僅為2016年的三分之一。但在過去2年的集體收購熱潮，增加了未來的落成量，落成高峰主要在2022年出現，相比2015年落成量約2.5萬伙仍少約2成半。因此，物業空置率仍處低水平，截至2019年第4季度末，已建成私人住宅單位空置率較上一季度的6.1％降至5.5％，而核心區域落成物業空置率繼續回落至6.9%，上一季空置率為8.2%。供應量下降，帶動了私樓租金去年上升3.7％; 全年共有5.8萬宗租賃交易，比2018年增加2.3%。

One Pearl Bank 鄰近最大醫療及科研中心

中原地產代理的新項目One Pearl Bank 萬寶軒，推售30伙，樓價由106萬坡元起 (折合約600.3萬港元)，入場呎價由2119坡元起。樓盤坐落於新加坡Outram Park歐南園，提供774個由開放式至4房間隔的單位，實用面積介乎431至1432平方呎，頂層特色單位實用面積2626至2788平方呎。

項目鄰近四條地鐵線的交匯站，交通非常方便，2019年當地推出首批單位，已售出超過95%。項目提供超豪華交樓標準，以無需裝修為概念。許大衛指項目同區的新加坡國立大學醫學研究院及中央醫院會將進行大型擴建工程，該區將會成為新加坡最大的醫療服務及科研中心，為國內及海外人士提供優質醫療服務，亦創造約1萬個醫療相關職位，相信此區的租務回報定必有理想的升幅。許大衛表示，此地段的新盤供應實在不多，同時，二手市場的買賣放盤亦短缺。

明報記者 龍彩霞

[海外置業錦囊]