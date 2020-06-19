湯文亮：港區國安法與官渡之戰

很多香港人是不怕港區國安法的，反而對《逃犯條例》有一些擔心，我亦是其中一個，因為《逃犯條例》對於一個普通香港人來說是很容易中伏。例如一次交通意外，生意上糾紛，甚至有一個女朋友，如果對方識得門路，而又有多少面子的話，香港人就會很容易變成逃犯，但港區國安法牽涉到恐怖活動、分裂及顛覆國家等罪名，一般香港人想參與都不可能，更何况觸犯港區國安法？

不設追溯期可穩定港形勢

不過，不少香港人曾經捐款支持8964活動，當中包括不少現在是建制派人士，如果有追溯期，不少香港人要立刻離開香港，所以，一直有人問我港區國安法是否應該有追溯期，我話不應該，如果有，形勢就會很混亂，不設追溯期反而可以穩定香港形勢，亦可滿足七大工業國部分要求。

在三國時代的官渡之戰，曹操以7萬兵力戰勝袁紹70萬大軍，在開戰之前，由於雙方實力有差距，曹操手下有不少謀臣戰將準備投向袁紹，並且以書信來往，在曹操戰勝之後，本來可以秋後算帳，但考慮到此舉就算不會引發兵變，將打算倒戈的謀臣戰將繩之於法後，對自己的實力亦有所損傷，因此曹操當眾將所有往來書信燒毁，表示不會追究那些打算倒戈的謀臣戰將。曹操此舉不但可以保存實力，亦可以穩定軍心，這亦是我認為港區國安法不應設有追溯期的原因。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]