經濟
譚新強 中環新譚

投資策略

譚新強：Lost Cause與Lost Empire 特朗普約翰遜站歷史錯誤一方

【明報專訊】今天6月19日，美國稱為Juneteenth，是紀念黑奴在1865年終被全面解放的一天。這麼重要的紀念日，但竟然仍未列入全國法定假期。本來今天美國總統特朗普準備在Tulsa舉行疫情以來首場大型競選集會（白宮首席傳染病顧問Dr. Fauci反對無效），他對Juneteenth毫無認識，但被提醒後把集會改到明天。願意改期似乎是好事，但想清楚就知道未必是。如果集會主題之一是支持BLM，那麼在Juneteeth舉行非常適合，所以改期反而顯得此地無銀三百両。

近日在巨大政治壓力下，他簽署了所謂警察改革行政命令，將成立一個跟進警暴的資料庫，是否有效假以時日才知道。但他堅拒Defund（減少經費）警隊，重申Law and Order（法律與秩序）的重要性，反而建議增加維持治安預算案。其實我也非常同情警察的處境，當然警隊中也有個別種族主義者和慣性濫暴的「壞蘋果」，如犯了罪一視同仁，理當受罰。但相信大多數警察都是只想做好每天工作，然後每天安全回家的普通人。職責所在，他們必須執法維持治安，只有在迫不得已，才會使用武力。

不過，美國的情况特殊，暫且不討論社會和歷史背景，事實上黑人犯暴力罪行和坐牢比例都遠比白人高。黑人只佔美國人口13.4%，但囚犯人口中高達37%，比白人的32%還要高！黑人坐監的比例是白人的5倍，在某些州份，差距更高達10倍！

再加上民間實在擁有太多槍械，比例上超過一人一支，誇張地恐怖！美國警察平均每年殺死1100個懷疑罪犯，當然是不可接受的多，且毫不意外，約300個是黑人。但值得指出的是超過90%案件，疑犯是有攜帶武器（有否事後插贜是另一回事）。這些警察的殺人動機，有多少是出於種族主義？有多少是出於恐懼對方攜帶槍械？相信在大多數案件中，極難把兩個因素分開，找出真正答案。

黑人相對收入1978年至今毫無寸進

如要解決種族歧視問題，其實亦要同時解決槍械，和更重要的貧窮、社會及家庭問題。1960年代的civil rights movement（人權運動）有助提升黑人權益和收入，到了1978年，黑人平均收入升至白人的59%，但可惜就此停頓下來，至今毫無寸進。黑人平均財產更僅約1萬美元，比白人少九成！大部分黑人出生於單親家庭，爸爸不負責任，媽媽需同時兼顧工作家庭，結果經常兩樣都做得不好，不少都需靠社會福利來過日子。貧民區教育水平不夠好，學生競爭力相對較弱，更難改善生活，結果一代又一代被困於這個貧窮惡夢循環。

今次BLM運動非常認真，最少將持續至11月大選，甚至更長，亦將對今次總統和國會選舉有頗大影響。近日特朗普被Fox新聞的女黑人主播Harris Faulkner訪問，驚人地竟說他對黑人權益的貢獻比任何總統都要大，甚至超過林肯！連支持他的Faulkner都不禁要插一句「But we are free！」但特朗普變本加厲，說「you know」（即眾所周知），林肯的「功過」，是個有很多不同看法的問題！這說法與白種人優先甚至3K黨人無異，簡直是對黑人和林肯的最大侮辱！亦完全顯露特朗普的病態自大狂嚴重程度！

怎可能連林肯的功過都質疑？其實這是一套故意誤導歷史的醜陋邪惡歪論（似曾相識），The Lost Cause的基本腔調。美國內戰在1865年完結後，南部經歷一段十多年的「Reconstruction」重建年代，由北方打勝仗的Republicans掌權（林肯是第一任共和黨總統），不少黑人亦被提拔為各州官員。南部白人對這些北方「Carpetbaggers」，到富庶南部撈油水的北方人極度反感（也似曾相識），尤其認為北軍General Sherman火燒Atlanta太過霸道，所以輸了仗仍一直不服氣。

到了大概1877年，北方人開始退出南部，南部的白人優先主義開始死灰復燃。他們逐漸在南部各州通過了一系列Jim Crow Laws，重建歧視黑人的種族隔離政策，包括不准通婚，分隔教育、交通、餐廳，甚至公共廁所都要分開，一直維持至1960年代，才被人權運動所推翻。

白人優先主義者美化蓄奴史

同時他們開始編織一個羅曼蒂克的美麗謊言，解釋南北內戰的主因並非真的為了正義，為解放黑奴。「真正」原因是人口較多，但較貧窮的北部，妒忌內戰前「Antebellum」年代，屬全世界最富庶的美國南部（請看電影《亂世佳人》Gone with the Wind），所以「人多蝦人少」的「無恥」手段，欺壓搶掠代表正義和「chivalry」（維護女士尊嚴的騎士精神）的南部。他們更歪曲憲法，堅持「state rights」，每個州份應有獨立自主權，包括奴隸政策，甚至脫離聯邦（更似曾相識？）。

這些Lost Cause鼓吹者更虛偽地解釋他們善待黑奴，幾乎把他們當作家人。更無恥的說法是把這些黑人從原始非洲帶到文明的美國簡直是善舉，黑人應該感激他們這些白人主人才對（亦有點似曾相識）。這個說法當然是卑鄙無恥，黑人男女小孩，在非洲如動物般被捕捉，妻離子散，只在運送途中已犧牲三成以上無辜生命。到了美國後，世世代代為奴為婢，被人隨意虐待、勞役、販賣、強姦，甚至謀殺！

當然有些主人對部分黑奴的待遇會稍為好些，主要分為House slaves（家奴）和Field slaves（田奴）。「乖一點」，斯文一點，可能樣貌娟好一點的就留在屋內工作，粗魯一點，身形健碩的就當然留在田中幹活。

早在1852年，白人女作家Harriet Beecher Stowe已出版《Uncle Tom's Cabin》，描述黑奴的慘况，是推動解放黑奴的最重要著作。書中主角Uncle Tom本來是個逆來順受的家奴，但仍是個有骨氣的人，最後因不願意供出兩個出走黑奴的資料，而被毒打至死。書內亦有其他矮化黑人女性「mammy」和黑人小孩「pickaninny」的名詞。Quaker Oats剛宣布將把老牌Aunt Jemima班㦸粉改名，正因形象取材於「mammy」。約翰遜更曾以「pickaninny」形容歡迎他的黑人學童！

Uncle Tom現象比斯德哥爾摩症候群麻煩

本來Uncle Tom是個正面人物，但到了後來，廣泛被黑人認為過於懦弱，奉承白人的不良示範，所以已演變成一個極具侮辱性的名稱。近年的一個經典演繹可說是Tarantino翻拍《黑殺令》（Django Unchained）電影中，Samuel Jackson飾演的Stephen Warren家奴角色，不止護主，更歧視同胞（似曾相識）。Uncle Tom現象在今天仍存在，特朗普也有少數黑人支持者，自稱保守有良好職業，且受過所謂高等教育，但歧視住在貧民窟的同胞，幫助主流社會欺壓他們。有心理學家認為Uncle Tom現象跟斯德哥爾摩症候群相似但更麻煩，因為受壓迫的時間遠比綁架長，超過百年，傷害更深。

近日The Lost Cause又成為熱門話題，因為BLM的冒起，同時近年的所謂民粹主義，包含不少種族主義，結果是愈來愈多類似2017年在Charlottesville因紀念內戰南部將領銅像而引起的衝突。現在BLM支持者要求拆除所有這類歌頌南部Lost Cause的銅像和紀念碑，Virginia已決定這樣做，但有些其他南部州份仍未決定。BLM支持者亦要求把十個以南方叛軍將領命名的軍事基地改名，國防部已答應考慮，但特朗普竟仍選擇站在歷史錯誤的那一邊，拒絕考慮改名。再說一次，把軍隊政治化是一件極危險的事，參謀長聯席會議主席General Milley和國防部長Esper都已先後承認當日陪同特朗普走到白宮附近的St. John's教堂拍照是個錯誤，暗示被利用了。更離奇的是特朗普竟沒有發tweet破口大罵，不敢？

大家可能有個錯覺，以為美國南部人士尤其種族主義者，一直都是支持共和黨的，但事實非也。林肯是共和黨人，所以南方人怎可能支持共和黨，事實是大部分南方人，從內戰後一直支持歷史更長、贊成state rights的民主黨。內戰後，共和黨控制了美國政壇約70年，直至羅斯福在1933年上台，採取左傾Keynesian政策救經濟，民主黨才開始得到工人階層和黑人支持，但南方白人仍無法背叛祖宗，仍支持民主黨；等至1980年列根參選，共和黨才吸引到他們的支持，因為價值觀較接近，民主黨反而被認為已變質成為只幫黑人的政黨。

根治美種族歧視 須修憲兼改革選舉

如何根治美國種族歧視是個大難題。解鈴還須繫鈴人，必須從修憲開始。千萬不要誤會歷史跟現代政治和社會沒有關係，從美國立國之初，參議院設計和選舉人票制度，都是北方州份跟經濟倚賴黑奴的南方州份妥協下的畸胎，賦予黑奴多，白人少州份超比例話語權，今天這些州份就是特朗普的鐵粉票倉。如不能修憲或利用Interstate Pact之類手法彌補缺陷，將極難選出合人口比例的黑人代表，通過全民保健計劃，和其他保障黑人權益的法案。如不改變選舉制度，即使特朗普不能連任，也難保未來不再選出另一個種族主義者，再次嚴重損害美國的偉大基礎和制度。

BLM運動已傳到世界各地，尤其美國黑奴制度發源地──英國。BLM更已演變為反帝國主義，連邱吉爾的銅像亦被塗鴉！約翰遜亦是個懷緬The Lost Empire的保皇黨，崇拜邱吉爾，曾寫過一本低質傳記。諷刺之處當然是他本人是被大英帝國打敗的奧斯曼帝國貴族後裔。

BLM演變為反帝國主義 邱吉爾亦遭殃

如英國人需要為黑奴制度懺悔，他們更應為在亞洲製造的傷害道歉和贖罪。英國人在18世紀初到達印度時，估計印度GDP佔全球23%，20世紀中離開時，跌至只約4%！1943年二戰邱吉爾當首相時，在Bengal曾因自私分配糧餉，只集中供應給英國軍隊和支持戰事的工廠，而導致300萬平民死亡的大饑荒。著名經濟學家Utsa Patnaik估計英國從印度盜取了驚人價值45萬億美元的財富。印度政客兼作家Shashi Tharoor，多次要求英國道歉和為200年的殖民時代作賠償，象徵式一年一鎊，和交還英女皇皇冠上的Koh-i-Noor鑽石！Tharoor曾說，英國之所以被稱為「日不落帝國」，是因為連上帝都不相信入黑後的英國大賊！

違法販賣鴉片和兩次不義鴉片戰爭為中國和香港帶來的傷害，至今我們仍然感覺到。最明顯亦是非常重要的例子，就是我去年討論過，香港居留權跟國籍的罕有混淆情况。（綠卡人士可在美國投票嗎？）

香港被英國搶掠回來，用作販賣鴉片的三不管entrepot（自由港）。說得好聽是華洋匯聚，難聽一點就是三教九流、龍蛇混雜。最高話事人是一班英國「毒梟」，其他的蘇格蘭銀行家、Parsi和Armenian商人等，都有一定影響力，但所有人都只是過客，目的只有一個，就是賺快錢。到了1997年，雖然香港回歸祖國，但奇怪地《基本法》仍容許各方過客，只要住滿7年（外傭除外），不論國籍，就有投票權！這即等如讓外國人保留特權，僱用外籍法官更當然有點喪權辱國的感覺。

港應禁雙重國籍者有投票權

如要改善香港政治和社會環境，弄清楚國籍和居留權的區別是首要任務。我再次建議非中國籍人士，包括擁有香港特區護照，但同時擁有BNO、美、加、澳等國護照，但不承認為中國籍人士者，仁慈點可保留居留權，甚至可享用各種福利，但絕不應有投票權！自由、簡單、明確、合情合理，亦符合中國法律精神（不准雙重國籍）和國際標準。

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]

上 / 下一篇新聞

SEA TO SKY均呎1.58萬 643萬入場 康城首批最高呎價新盤 近六成折實800萬以下
SEA TO SKY均呎1.58萬 643萬入場 康城首批最高呎價新盤 近六成折實800萬以下
增土儲不易 賣樓策略變惜售
增土儲不易 賣樓策略變惜售
晉海趁勢推8特色戶招標
晉海趁勢推8特色戶招標
二手成交減 峻瀅3房實呎12266
二手成交減 峻瀅3房實呎12266
張栢芝1.3億沽世紀大廈 9年實蝕逾600萬
張栢芝1.3億沽世紀大廈 9年實蝕逾600萬
莎莎關12店提前達標 半年減800員工 今年擬再關10店 郭少明：減租六成才續約
莎莎關12店提前達標 半年減800員工 今年擬再關10店 郭少明：減租六成才續約
今季港澳同店銷售 跌幅擴至73%
今季港澳同店銷售 跌幅擴至73%
中央再暗示放水 冀全年新貸20萬億
中央再暗示放水 冀全年新貸20萬億
方星海：中概股美上市「互利」
方星海：中概股美上市「互利」
傳港航獲注逾10億 有可能賣盤
傳港航獲注逾10億 有可能賣盤
子公司任財顧 中金做對冲買賣遭批評
子公司任財顧 中金做對冲買賣遭批評
康基截孖展超購近300倍 兩新股接力招股 合共集資逾8億
康基截孖展超購近300倍 兩新股接力招股 合共集資逾8億
京東升3.5% 頭槌飛帳蝕18萬
京東升3.5% 頭槌飛帳蝕18萬
金管局：政府派錢 市民慎防偽冒網站
金管局：政府派錢 市民慎防偽冒網站
東亞收緊按揭掛鈎高息戶口優惠
東亞收緊按揭掛鈎高息戶口優惠
新城創辦人王振華 猥褻兒童案提上訴
新城創辦人王振華 猥褻兒童案提上訴
縱橫遊全年少賺21% 不派末期息
縱橫遊全年少賺21% 不派末期息
蘇黎世推「運動微保險」 每天24元
蘇黎世推「運動微保險」 每天24元
保誠美國業務 獲退休公司注資
保誠美國業務 獲退休公司注資
上月逾9億元MPF湧美股 機構：反映打工仔對中港股失信心
上月逾9億元MPF湧美股 機構：反映打工仔對中港股失信心
量產7納米晶片 中興大漲21%
量產7納米晶片 中興大漲21%
疫市下佳寶老闆半年2.6億連掃3舖
疫市下佳寶老闆半年2.6億連掃3舖
美退出數碼稅談判 華府警告：擅自推出將關稅報復
美退出數碼稅談判 華府警告：擅自推出將關稅報復
就業數據遜預期 道指早段挫200點
就業數據遜預期 道指早段挫200點
德支付巨頭Wirecard陷假帳危機
德支付巨頭Wirecard陷假帳危機
張兆聰：內房融資成本降 收集時代集團
張兆聰：內房融資成本降 收集時代集團
陸振球：從按揭轉介「飛單」 找到美股投資機會
陸振球：從按揭轉介「飛單」 找到美股投資機會
技術取勝：九龍倉有機會挑戰17.5元
技術取勝：九龍倉有機會挑戰17.5元
盧駿匡：巿况反覆 炒即巿難度增
盧駿匡：巿况反覆 炒即巿難度增
劉思明：落後科網股吼眾安在線
劉思明：落後科網股吼眾安在線
周顯：百億身家大老闆 居然不知Webb-Site
周顯：百億身家大老闆 居然不知Webb-Site
湯文亮：港區國安法與官渡之戰
湯文亮：港區國安法與官渡之戰
中原許大衛：星樓價低 吸引香港投資者
中原許大衛：星樓價低 吸引香港投資者