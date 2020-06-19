譚新強：Lost Cause與Lost Empire 特朗普約翰遜站歷史錯誤一方

近日在巨大政治壓力下，他簽署了所謂警察改革行政命令，將成立一個跟進警暴的資料庫，是否有效假以時日才知道。但他堅拒Defund（減少經費）警隊，重申Law and Order（法律與秩序）的重要性，反而建議增加維持治安預算案。其實我也非常同情警察的處境，當然警隊中也有個別種族主義者和慣性濫暴的「壞蘋果」，如犯了罪一視同仁，理當受罰。但相信大多數警察都是只想做好每天工作，然後每天安全回家的普通人。職責所在，他們必須執法維持治安，只有在迫不得已，才會使用武力。

不過，美國的情况特殊，暫且不討論社會和歷史背景，事實上黑人犯暴力罪行和坐牢比例都遠比白人高。黑人只佔美國人口13.4%，但囚犯人口中高達37%，比白人的32%還要高！黑人坐監的比例是白人的5倍，在某些州份，差距更高達10倍！

再加上民間實在擁有太多槍械，比例上超過一人一支，誇張地恐怖！美國警察平均每年殺死1100個懷疑罪犯，當然是不可接受的多，且毫不意外，約300個是黑人。但值得指出的是超過90%案件，疑犯是有攜帶武器（有否事後插贜是另一回事）。這些警察的殺人動機，有多少是出於種族主義？有多少是出於恐懼對方攜帶槍械？相信在大多數案件中，極難把兩個因素分開，找出真正答案。

黑人相對收入1978年至今毫無寸進

如要解決種族歧視問題，其實亦要同時解決槍械，和更重要的貧窮、社會及家庭問題。1960年代的civil rights movement（人權運動）有助提升黑人權益和收入，到了1978年，黑人平均收入升至白人的59%，但可惜就此停頓下來，至今毫無寸進。黑人平均財產更僅約1萬美元，比白人少九成！大部分黑人出生於單親家庭，爸爸不負責任，媽媽需同時兼顧工作家庭，結果經常兩樣都做得不好，不少都需靠社會福利來過日子。貧民區教育水平不夠好，學生競爭力相對較弱，更難改善生活，結果一代又一代被困於這個貧窮惡夢循環。

今次BLM運動非常認真，最少將持續至11月大選，甚至更長，亦將對今次總統和國會選舉有頗大影響。近日特朗普被Fox新聞的女黑人主播Harris Faulkner訪問，驚人地竟說他對黑人權益的貢獻比任何總統都要大，甚至超過林肯！連支持他的Faulkner都不禁要插一句「But we are free！」但特朗普變本加厲，說「you know」（即眾所周知），林肯的「功過」，是個有很多不同看法的問題！這說法與白種人優先甚至3K黨人無異，簡直是對黑人和林肯的最大侮辱！亦完全顯露特朗普的病態自大狂嚴重程度！

怎可能連林肯的功過都質疑？其實這是一套故意誤導歷史的醜陋邪惡歪論（似曾相識），The Lost Cause的基本腔調。美國內戰在1865年完結後，南部經歷一段十多年的「Reconstruction」重建年代，由北方打勝仗的Republicans掌權（林肯是第一任共和黨總統），不少黑人亦被提拔為各州官員。南部白人對這些北方「Carpetbaggers」，到富庶南部撈油水的北方人極度反感（也似曾相識），尤其認為北軍General Sherman火燒Atlanta太過霸道，所以輸了仗仍一直不服氣。

到了大概1877年，北方人開始退出南部，南部的白人優先主義開始死灰復燃。他們逐漸在南部各州通過了一系列Jim Crow Laws，重建歧視黑人的種族隔離政策，包括不准通婚，分隔教育、交通、餐廳，甚至公共廁所都要分開，一直維持至1960年代，才被人權運動所推翻。

白人優先主義者美化蓄奴史

同時他們開始編織一個羅曼蒂克的美麗謊言，解釋南北內戰的主因並非真的為了正義，為解放黑奴。「真正」原因是人口較多，但較貧窮的北部，妒忌內戰前「Antebellum」年代，屬全世界最富庶的美國南部（請看電影《亂世佳人》Gone with the Wind），所以「人多蝦人少」的「無恥」手段，欺壓搶掠代表正義和「chivalry」（維護女士尊嚴的騎士精神）的南部。他們更歪曲憲法，堅持「state rights」，每個州份應有獨立自主權，包括奴隸政策，甚至脫離聯邦（更似曾相識？）。

這些Lost Cause鼓吹者更虛偽地解釋他們善待黑奴，幾乎把他們當作家人。更無恥的說法是把這些黑人從原始非洲帶到文明的美國簡直是善舉，黑人應該感激他們這些白人主人才對（亦有點似曾相識）。這個說法當然是卑鄙無恥，黑人男女小孩，在非洲如動物般被捕捉，妻離子散，只在運送途中已犧牲三成以上無辜生命。到了美國後，世世代代為奴為婢，被人隨意虐待、勞役、販賣、強姦，甚至謀殺！

當然有些主人對部分黑奴的待遇會稍為好些，主要分為House slaves（家奴）和Field slaves（田奴）。「乖一點」，斯文一點，可能樣貌娟好一點的就留在屋內工作，粗魯一點，身形健碩的就當然留在田中幹活。

早在1852年，白人女作家Harriet Beecher Stowe已出版《Uncle Tom's Cabin》，描述黑奴的慘况，是推動解放黑奴的最重要著作。書中主角Uncle Tom本來是個逆來順受的家奴，但仍是個有骨氣的人，最後因不願意供出兩個出走黑奴的資料，而被毒打至死。書內亦有其他矮化黑人女性「mammy」和黑人小孩「pickaninny」的名詞。Quaker Oats剛宣布將把老牌Aunt Jemima班㦸粉改名，正因形象取材於「mammy」。約翰遜更曾以「pickaninny」形容歡迎他的黑人學童！

Uncle Tom現象比斯德哥爾摩症候群麻煩

本來Uncle Tom是個正面人物，但到了後來，廣泛被黑人認為過於懦弱，奉承白人的不良示範，所以已演變成一個極具侮辱性的名稱。近年的一個經典演繹可說是Tarantino翻拍《黑殺令》（Django Unchained）電影中，Samuel Jackson飾演的Stephen Warren家奴角色，不止護主，更歧視同胞（似曾相識）。Uncle Tom現象在今天仍存在，特朗普也有少數黑人支持者，自稱保守有良好職業，且受過所謂高等教育，但歧視住在貧民窟的同胞，幫助主流社會欺壓他們。有心理學家認為Uncle Tom現象跟斯德哥爾摩症候群相似但更麻煩，因為受壓迫的時間遠比綁架長，超過百年，傷害更深。

近日The Lost Cause又成為熱門話題，因為BLM的冒起，同時近年的所謂民粹主義，包含不少種族主義，結果是愈來愈多類似2017年在Charlottesville因紀念內戰南部將領銅像而引起的衝突。現在BLM支持者要求拆除所有這類歌頌南部Lost Cause的銅像和紀念碑，Virginia已決定這樣做，但有些其他南部州份仍未決定。BLM支持者亦要求把十個以南方叛軍將領命名的軍事基地改名，國防部已答應考慮，但特朗普竟仍選擇站在歷史錯誤的那一邊，拒絕考慮改名。再說一次，把軍隊政治化是一件極危險的事，參謀長聯席會議主席General Milley和國防部長Esper都已先後承認當日陪同特朗普走到白宮附近的St. John's教堂拍照是個錯誤，暗示被利用了。更離奇的是特朗普竟沒有發tweet破口大罵，不敢？

大家可能有個錯覺，以為美國南部人士尤其種族主義者，一直都是支持共和黨的，但事實非也。林肯是共和黨人，所以南方人怎可能支持共和黨，事實是大部分南方人，從內戰後一直支持歷史更長、贊成state rights的民主黨。內戰後，共和黨控制了美國政壇約70年，直至羅斯福在1933年上台，採取左傾Keynesian政策救經濟，民主黨才開始得到工人階層和黑人支持，但南方白人仍無法背叛祖宗，仍支持民主黨；等至1980年列根參選，共和黨才吸引到他們的支持，因為價值觀較接近，民主黨反而被認為已變質成為只幫黑人的政黨。

根治美種族歧視 須修憲兼改革選舉

如何根治美國種族歧視是個大難題。解鈴還須繫鈴人，必須從修憲開始。千萬不要誤會歷史跟現代政治和社會沒有關係，從美國立國之初，參議院設計和選舉人票制度，都是北方州份跟經濟倚賴黑奴的南方州份妥協下的畸胎，賦予黑奴多，白人少州份超比例話語權，今天這些州份就是特朗普的鐵粉票倉。如不能修憲或利用Interstate Pact之類手法彌補缺陷，將極難選出合人口比例的黑人代表，通過全民保健計劃，和其他保障黑人權益的法案。如不改變選舉制度，即使特朗普不能連任，也難保未來不再選出另一個種族主義者，再次嚴重損害美國的偉大基礎和制度。

BLM運動已傳到世界各地，尤其美國黑奴制度發源地──英國。BLM更已演變為反帝國主義，連邱吉爾的銅像亦被塗鴉！約翰遜亦是個懷緬The Lost Empire的保皇黨，崇拜邱吉爾，曾寫過一本低質傳記。諷刺之處當然是他本人是被大英帝國打敗的奧斯曼帝國貴族後裔。

BLM演變為反帝國主義 邱吉爾亦遭殃

如英國人需要為黑奴制度懺悔，他們更應為在亞洲製造的傷害道歉和贖罪。英國人在18世紀初到達印度時，估計印度GDP佔全球23%，20世紀中離開時，跌至只約4%！1943年二戰邱吉爾當首相時，在Bengal曾因自私分配糧餉，只集中供應給英國軍隊和支持戰事的工廠，而導致300萬平民死亡的大饑荒。著名經濟學家Utsa Patnaik估計英國從印度盜取了驚人價值45萬億美元的財富。印度政客兼作家Shashi Tharoor，多次要求英國道歉和為200年的殖民時代作賠償，象徵式一年一鎊，和交還英女皇皇冠上的Koh-i-Noor鑽石！Tharoor曾說，英國之所以被稱為「日不落帝國」，是因為連上帝都不相信入黑後的英國大賊！

違法販賣鴉片和兩次不義鴉片戰爭為中國和香港帶來的傷害，至今我們仍然感覺到。最明顯亦是非常重要的例子，就是我去年討論過，香港居留權跟國籍的罕有混淆情况。（綠卡人士可在美國投票嗎？）

香港被英國搶掠回來，用作販賣鴉片的三不管entrepot（自由港）。說得好聽是華洋匯聚，難聽一點就是三教九流、龍蛇混雜。最高話事人是一班英國「毒梟」，其他的蘇格蘭銀行家、Parsi和Armenian商人等，都有一定影響力，但所有人都只是過客，目的只有一個，就是賺快錢。到了1997年，雖然香港回歸祖國，但奇怪地《基本法》仍容許各方過客，只要住滿7年（外傭除外），不論國籍，就有投票權！這即等如讓外國人保留特權，僱用外籍法官更當然有點喪權辱國的感覺。

港應禁雙重國籍者有投票權

如要改善香港政治和社會環境，弄清楚國籍和居留權的區別是首要任務。我再次建議非中國籍人士，包括擁有香港特區護照，但同時擁有BNO、美、加、澳等國護照，但不承認為中國籍人士者，仁慈點可保留居留權，甚至可享用各種福利，但絕不應有投票權！自由、簡單、明確、合情合理，亦符合中國法律精神（不准雙重國籍）和國際標準。

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]