經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：百億身家大老闆 居然不知Webb-Site

【明報專訊】日前，傳出了David Webb患病的消息，我以小人之心，猜度他在《國安法》宣布將要推出之後，突然作出此宣布，未免太過「巧合」。然而，我的拍檔Allen居然同他相識，說他絕對是真患病，而且病勢不輕，這又一次證明了，我作為小人，思想多麼可鄙。

David Webb網站的流行，證明了交易所的無能，每年用那麼多的錢，請大量的所謂「人才」，居然鬥不過單打獨鬥的一個網站。據說，David Webb只有兩個兼職員工，但已成為了全香港炒股人士必然參考的網站了。

David Webb網站單打獨鬥 反勝港交所

話說老一輩的人，不看網站，最多是拿出一份編印出來的中央結算紀錄，略看一下。據老派人家說，在很久以前，一個閒雜人等固然拿不到中央結算紀錄，如果身懷一張，而無合理解釋，可以說你意圖操縱市場。不知此說有幾成真。

幾年前，有某名大老闆，找了某小莊家合作，後者負責炒股票。炒了幾天，小莊家發現很多沽家，買來買去買不完，於是，收市後，便找大老闆算帳去。

大老闆死口不認，說是市場沽貨，不關他的事。小莊家於是拿出了手提電腦，打開了Webb-site，逐日給他看每日的中央結算變化，證據確鑿，大老闆只有認衰找數。

事後，大老闆埋怨手下﹕乜有啲咁嘅嘢，點解我唔知嘅？當然了，連他的手下，也都不知……在這之後，當然知道了。由此可以見得，老海鮮的知識，是多麼的貧乏，而這名大老闆，還是在金融海嘯後，賺了過百億元的成功者！

[周顯 投資二三事]

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