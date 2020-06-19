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劉思明：落後科網股吼眾安在線

【明報專訊】港股的5G、科網及新能源車概念繼續炒得火熱，並蔓延至相關落後股份，為高追以外提供選擇。

恒指昨低開後向下，早段最多跌359點、低見24,121點逐步收復失地，以全日最高收市，收報24,464點，跌16點；國指升6點。恒生綜合中型股、小型股指數分別升1.01%、0.78%，中小型股表現佳。大市成交1216億元，高於60天平均半成多，交投穩健。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率58比42，升逾3%佔上升股份近兩成，跌逾3%佔近一成；陽燭對陰燭為63比37，大市持續兩日偏好，買盤動力亦較強，並集中個別行業。本報數據庫追蹤的30個行業，有超過六成上升，科技器材升逾3%，家品及零售、金屬及礦石升逾2%，各有約七八成股份上升。

建板動力增強 短線挑戰8.3元

5G概念再掀炒風，中興通訊（0763）周三小回後再漲，急升逾兩成，連帶京信（2342）升逾6%；中芯（0981）、華虹（1347）繼續強勢，再升7%。全球通訊技術升級，除了半導體之外，也刺激覆銅面板市場的需求，建滔積層板（1888）也可受惠。建滔積層板的股價動力增強，短線挑戰8.3元阻力，回調料於7.5元有承接。

科網股繼續受到追捧，特別是近期提到的一眾遊戲及相關股份如騰訊（0700）、心動（2400）破頂，金山軟件（3888）、中手游（0302）上試高位，遊戲周邊的雷蛇（1337）、沙發的敏華（1999）上試高位；新零售的高鑫（6808）也升逾半成。

眾安在線營運效益改善 今年只升一成

互聯網平台股新東方在線（1797）、平安好醫生（1833）、閱文（0772）先後起動，閱文昨向上突破，上望於上市招股價55元或有阻力。相比下，互聯網保險的眾安在線（6060）今年來仍只升一成多，落後於其他概念，昨天發力，可以留意。

事實上，眾安隨着規模擴大，營運效益持續改善，加上保險科技技術優勢，透過科技輸出，除了可以帶來收入外，也為拓展海外市場提供機會，如去年與東南亞的O2O平台Grab成立合資，負責搭建保險分銷平台，參與東南亞互聯網保險分銷業務，發展潛力依然看好。股價方面，眾安3月以來拾級向上，昨天升穿30.5元高位，短線交易區間有望上移30至33元，可以靠近低位吸納，部分於區間炒波幅，部分則可中線持有上望36元。

[劉思明 數據尋寶]

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