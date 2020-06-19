經濟
盧駿匡 圖金術

投資策略

盧駿匡：巿况反覆 炒即巿難度增

【明報專訊】恒指上周四急挫後，於翌日出現後抽，同時亦遺留了下跌裂口，形成了典型的技術反彈格局。在本周二，恒指急升並迅速回補了上周五的裂口，意味市場憂慮第二波疫情爆發的預期已逐漸消化。 技術上恒指短期阻力位於24,500點，支持位於23,500點。

執筆時是本周三，在過去兩日的期指走勢十分反覆。假若是炒即市，難度可謂接近滿分，原因是分鐘圖上每次出現突破後，勢頭都未能延續並且迅速逆轉。

炒即市期指須高技術兼良好心理質素

簡單而言，如期指向上突破，往後一般會持續上升，但這兩天向上突破後，走勢便迅速回落；相反，向下突破後期指隨即反彈，因此不論做好或做淡都會錄得虧損。這種情况最令人消磨意志，因為怎樣做也無法打破困局。

雖然市况十分難炒，但筆者自家研發的期指即市訊號系統沒有中伏，連續兩日成功避過技術陷阱，原因是在每次突破時都會預留了一點緩衝空間。換言之，如果未有進一步延續勢頭，就不會觸發任何入市訊號。至於夜期方面，要留意哪一個時段的技術支持及阻力是較為有效。

此外，如果有經濟數據公布，亦會明顯地影響市况的走勢，因此這兩點必須特別關注。整體而言，炒即市期指必須同時具備高技術及良好的心理質素，兩者缺一不可。

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

上 / 下一篇新聞

SEA TO SKY均呎1.58萬 643萬入場 康城首批最高呎價新盤 近六成折實800萬以下
SEA TO SKY均呎1.58萬 643萬入場 康城首批最高呎價新盤 近六成折實800萬以下
增土儲不易 賣樓策略變惜售
增土儲不易 賣樓策略變惜售
晉海趁勢推8特色戶招標
晉海趁勢推8特色戶招標
二手成交減 峻瀅3房實呎12266
二手成交減 峻瀅3房實呎12266
張栢芝1.3億沽世紀大廈 9年實蝕逾600萬
張栢芝1.3億沽世紀大廈 9年實蝕逾600萬
莎莎關12店提前達標 半年減800員工 今年擬再關10店 郭少明：減租六成才續約
莎莎關12店提前達標 半年減800員工 今年擬再關10店 郭少明：減租六成才續約
今季港澳同店銷售 跌幅擴至73%
今季港澳同店銷售 跌幅擴至73%
中央再暗示放水 冀全年新貸20萬億
中央再暗示放水 冀全年新貸20萬億
方星海：中概股美上市「互利」
方星海：中概股美上市「互利」
傳港航獲注逾10億 有可能賣盤
傳港航獲注逾10億 有可能賣盤
子公司任財顧 中金做對冲買賣遭批評
子公司任財顧 中金做對冲買賣遭批評
康基截孖展超購近300倍 兩新股接力招股 合共集資逾8億
康基截孖展超購近300倍 兩新股接力招股 合共集資逾8億
京東升3.5% 頭槌飛帳蝕18萬
京東升3.5% 頭槌飛帳蝕18萬
金管局：政府派錢 市民慎防偽冒網站
金管局：政府派錢 市民慎防偽冒網站
東亞收緊按揭掛鈎高息戶口優惠
東亞收緊按揭掛鈎高息戶口優惠
新城創辦人王振華 猥褻兒童案提上訴
新城創辦人王振華 猥褻兒童案提上訴
縱橫遊全年少賺21% 不派末期息
縱橫遊全年少賺21% 不派末期息
蘇黎世推「運動微保險」 每天24元
蘇黎世推「運動微保險」 每天24元
保誠美國業務 獲退休公司注資
保誠美國業務 獲退休公司注資
上月逾9億元MPF湧美股 機構：反映打工仔對中港股失信心
上月逾9億元MPF湧美股 機構：反映打工仔對中港股失信心
量產7納米晶片 中興大漲21%
量產7納米晶片 中興大漲21%
疫市下佳寶老闆半年2.6億連掃3舖
疫市下佳寶老闆半年2.6億連掃3舖
美退出數碼稅談判 華府警告：擅自推出將關稅報復
美退出數碼稅談判 華府警告：擅自推出將關稅報復
就業數據遜預期 道指早段挫200點
就業數據遜預期 道指早段挫200點
德支付巨頭Wirecard陷假帳危機
德支付巨頭Wirecard陷假帳危機
張兆聰：內房融資成本降 收集時代集團
張兆聰：內房融資成本降 收集時代集團
陸振球：從按揭轉介「飛單」 找到美股投資機會
陸振球：從按揭轉介「飛單」 找到美股投資機會
技術取勝：九龍倉有機會挑戰17.5元
技術取勝：九龍倉有機會挑戰17.5元
劉思明：落後科網股吼眾安在線
劉思明：落後科網股吼眾安在線
周顯：百億身家大老闆 居然不知Webb-Site
周顯：百億身家大老闆 居然不知Webb-Site
譚新強：Lost Cause與Lost Empire 特朗普約翰遜站歷史錯誤一方
譚新強：Lost Cause與Lost Empire 特朗普約翰遜站歷史錯誤一方
湯文亮：港區國安法與官渡之戰
湯文亮：港區國安法與官渡之戰
中原許大衛：星樓價低 吸引香港投資者
中原許大衛：星樓價低 吸引香港投資者