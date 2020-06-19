盧駿匡：巿况反覆 炒即巿難度增

執筆時是本周三，在過去兩日的期指走勢十分反覆。假若是炒即市，難度可謂接近滿分，原因是分鐘圖上每次出現突破後，勢頭都未能延續並且迅速逆轉。

炒即市期指須高技術兼良好心理質素

簡單而言，如期指向上突破，往後一般會持續上升，但這兩天向上突破後，走勢便迅速回落；相反，向下突破後期指隨即反彈，因此不論做好或做淡都會錄得虧損。這種情况最令人消磨意志，因為怎樣做也無法打破困局。

雖然市况十分難炒，但筆者自家研發的期指即市訊號系統沒有中伏，連續兩日成功避過技術陷阱，原因是在每次突破時都會預留了一點緩衝空間。換言之，如果未有進一步延續勢頭，就不會觸發任何入市訊號。至於夜期方面，要留意哪一個時段的技術支持及阻力是較為有效。

此外，如果有經濟數據公布，亦會明顯地影響市况的走勢，因此這兩點必須特別關注。整體而言，炒即市期指必須同時具備高技術及良好的心理質素，兩者缺一不可。

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]