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經濟
2020年6月19日星期五
技術取勝
投資策略
SEA TO SKY均呎1.58萬 643萬入場 康城首批最高呎價新盤 近六成折實800萬以下
增土儲不易 賣樓策略變惜售
晉海趁勢推8特色戶招標
二手成交減 峻瀅3房實呎12266
張栢芝1.3億沽世紀大廈 9年實蝕逾600萬
莎莎關12店提前達標 半年減800員工 今年擬再關10店 郭少明：減租六成才續約
今季港澳同店銷售 跌幅擴至73%
中央再暗示放水 冀全年新貸20萬億
方星海：中概股美上市「互利」
傳港航獲注逾10億 有可能賣盤
子公司任財顧 中金做對冲買賣遭批評
康基截孖展超購近300倍 兩新股接力招股 合共集資逾8億
京東升3.5% 頭槌飛帳蝕18萬
金管局：政府派錢 市民慎防偽冒網站
東亞收緊按揭掛鈎高息戶口優惠
新城創辦人王振華 猥褻兒童案提上訴
縱橫遊全年少賺21% 不派末期息
蘇黎世推「運動微保險」 每天24元
保誠美國業務 獲退休公司注資
上月逾9億元MPF湧美股 機構：反映打工仔對中港股失信心
量產7納米晶片 中興大漲21%
疫市下佳寶老闆半年2.6億連掃3舖
美退出數碼稅談判 華府警告：擅自推出將關稅報復
就業數據遜預期 道指早段挫200點
德支付巨頭Wirecard陷假帳危機
張兆聰：內房融資成本降 收集時代集團
陸振球：從按揭轉介「飛單」 找到美股投資機會
技術取勝：九龍倉有機會挑戰17.5元
盧駿匡：巿况反覆 炒即巿難度增
劉思明：落後科網股吼眾安在線
周顯：百億身家大老闆 居然不知Webb-Site
譚新強：Lost Cause與Lost Empire 特朗普約翰遜站歷史錯誤一方
湯文亮：港區國安法與官渡之戰
中原許大衛：星樓價低 吸引香港投資者
技術取勝：九龍倉有機會挑戰17.5元
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【明報專訊】京信通信待突破頂部阻力（圖）
眾安在線33.6元料有沽壓（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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SEA TO SKY均呎1.58萬 643萬入場 康城首批最高呎價新盤 近六成折實800萬以下
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