陸振球：從按揭轉介「飛單」 找到美股投資機會

筆者翻查數據，雖然近一年多香港接連受到中美貿戰、社會運動，以至疫情等不利影響，令到樓巿成交萎縮，但原來根據金管局住宅按揭統計調查，今年4月新申請按揭貸款的宗數仍多達10,838宗，而4月份的新批出按揭貸款金額及宗數分別錄得324.49億元及7349宗，反映按揭轉介乃是一門不小的生意。

Flagstar Bancorp或試去年底高位40美元

在香港，按揭轉介除獨立經營，也有是屬於地產代埋的附屬公司，雖然如美聯（1200）屬上巿而又擁有經絡按揭轉介的股權，但所佔業務比重不高，一般港股投資者較難藉投資港股而容易參與按揭轉介，反而美股卻有更多選擇，其中如Flagstar Bancorp（美國上巿編號：FBC）便做了不少美國按揭轉介生意，該公司股價今年初因美國出現疫情而急跌，惟在3月23日見16.76美元低位後，至本月初曾反彈高見約32.1美元，差不多累升了接近一倍，如之後美國經濟全面重啟而當地樓巿復蘇，股價有機會回試去年底高位40美元，值得香港投資者留意。

說回文首有關按揭轉介「飛單」的入禀狀內容，原告入稟高院，指首被告及次被告違反僱傭合約，在職期間將原本屬於原告客人的個人保密資料，交由首被告母親及次被告太太共同開設的小飛俠按揭轉介有限公司，再與U Mortgage Limited合作轉介給銀行而賺取佣金。案情透露，原告去年10月至12月期間，接獲客人透過兩名被告之前用過的WhatsApp追討回佣，並提供姓名丶物業地址丶錄音及U Mortgage轉介表等而揭發事件。

原告又發現首被告辭職前將大量客人聯絡資料及WhatsApp對話內容刪除，原告的雲端備份又被首被告以私人電話編號及密碼鎖死而無法復原被刪除的資料。次被告除刪除聯絡資料及WhatsApp對話內容外，更加將原告公司的電話以私人電郵Apple ID鎖死，由於原告沒有密碼，一直無法復原被刪除的聯絡人資料及WhatsApp對話內容。原告要求被告交回在職期間所得到的客戶資料，交回WhatsApp備份密碼及賠償損失。

【案件編號：HCA967/2020】

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