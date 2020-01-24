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就業數據遜預期 道指早段挫200點

【明報專訊】美國逐漸重啟經濟活動之際，就業市場仍未見顯著恢復。美國上周首次申領失業救濟人數為150.8萬人，較分析師預期的數字高出約20萬。道指早段曾跌逾200點，跌穿26,000點，其後止跌回升。聯合航空、達美航空、皇家加勒比遊輪股價午夜前向上。嘉年華郵輪（Carnival）在截至5月底的第二季虧損達44億美元，股價早段先跌後回升。美國的種族平權抗爭也令「黑人概念股」被瘋炒。由黑人控股的銀行Carver Bancorp周三股價曾急升853%，創歷史新高，收市升248%至8.39美元，其股價昨早段續升兩成。

「黑人概念股」瘋炒 Carver急升853%

最新的美國首次申領失業救濟數字，略較此前一周的156.6萬首次申領救濟人數輕微下降，卻是連續第13周保持在百萬人以上。過去3個月已有4570萬人首次領取失業救濟，意味超過四分之一的美國勞動人口在疫情期間曾經失業。至少已連續兩周申領救濟的美國持續申領失業救濟人數，微跌至2050萬人。除了恒常的失業救濟申請，為自僱人士等而設的「大流行失業援助（PUA）」計劃也收到76萬宗申請。聯儲局主席鮑威爾此前表示，仍有大量美國人失業，若國會太快撤回所提供的支持，最近的經濟改善可能受到威脅。

英量寬再加碼近萬億

此外，英倫銀行宣布，將量寬買債計劃規模再擴大1000億鎊（約9709億港元），使總買債金額增至7450億鎊（約7.2萬億港元），助英國度過經濟衰退。英倫銀行的聲明稱，隨着與疫情相關的經濟活動限制放寬，消費者支出和服務產出有回升的迹象，但環球前景仍存在下行風險。英倫銀行貨幣政策委員會8名成員投票贊成擴大量寬，只有1人反對。該央行預期，資產購買計劃將「以較慢的速度進行」，並在今年底至明年初完成。英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）稱，未有逼切需要實行負利率。該行昨將關鍵利率，維持在0.1厘的歷史低位。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕量化寬鬆 英倫銀行 美股 首次申領失業救濟

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