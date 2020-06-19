美退出數碼稅談判 華府警告：擅自推出將關稅報復

梅努欽在6月12日向歐洲四國發出的信函稱，各國政府應專注應對疫情造成的經濟問題，數碼稅談判應暫時擱置。他強調美國「反對數碼稅及類似單邊措施」，一旦有國家推出新稅，美國將以相應措施報復。美方的取態，破壞了這場由經合組織（OECD）主持的討論。法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）稱，當數碼稅接近達成協議之際，美方發出的信函，是「對經合組織所有合作伙伴的挑釁」，法國政府已聯同英國、意大利及西班牙共同回應梅努欽的信。

英財政部：自行推進數碼稅

全球近140個國家參加了經合組織的數碼稅談判，目標是今年底前達成協議，向跨國企業更公平地徵稅。勒梅爾在美國宣布退出稅制談判後表示，即使無法在年底前達成數碼稅協議，歐盟仍可能繼續採取行動，向Google、亞馬遜和facebook等科技巨企徵稅。英國財政部亦稱，打算推進自己的數碼稅，儘管美國科技公司在2021年之前毋須繳交該稅。

歐洲認為美企獲利豐貢獻微

歐洲國家普遍認為，美國科技巨企在歐洲市場獲利豐厚，卻對當地公共財政的貢獻微乎其微。經合組織此前提出兩大徵稅建議，包括讓各國首次對其司法管轄區內的銷售行為所產生的利潤徵稅，這不僅適用於美國科技巨頭，歐洲奢侈品公司也需向美國繳交一些稅款。另一建議，是設定全球最低企業稅率，以防各國透過減稅，吸引企業將總部遷到自己的司法管轄區。

美傾向接受最低企業稅率建議

美方傾向接受經合組織有關設定最低企業稅率的建議，並認為可在稍後恢復此談判，並期望相關協議在年底前達成。不過對於歐洲準備推出數碼稅，美國政府已部署反制措施。美國貿易談判代表萊特希澤已宣布一項針對歐洲多國的數碼稅是否構成不公平貿易的調查，使美方可按照美國法律，單方面對相關國家貨品加徵關稅。

美擬限網上平台法律保護

另一方面，美國司法部建議限制Google、facebook等網上平台長期享有的法律保護，讓科技企業在監管其內容方面負更大責任，除了推動科技企業處理其平台上的違法內容，也限制它們不可隨意撤下用戶張貼的政治內容，相關建議須由國會通過。根據美國現行的《通信規範法》，社交平台毋須為用戶發布的內容負責。民主、共兩黨議員均認為，相關條例需要修改。

（綜合報道）

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