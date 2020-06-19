經濟

疫市下佳寶老闆半年2.6億連掃3舖

【明報專訊】疫情下有投資者趁舖價回落入市，土地註冊處顯示，牛池灣龍池徑60號彩虹花園地下B舖，面積約1980方呎，今年4月以4300萬元易手，呎價2.17萬元，新買家為豐恒置業有限公司，公司董事為佳寶食品超級市場老闆林曉毅。原業主1990年5月以430萬元購入，持貨30年，帳面賺3870萬元或9倍。

翻查資料，佳寶林曉毅今年再度活躍於物業市場，連同上述商舖，今年暫購入3個商舖，以荃灣大河道10至20號地下2及3A舖涉及金額最大，成交價約1.61億元，以商舖1400方呎計，呎價11.5萬元。另一購入商舖為西環德輔道西426至428B號地下3至6B號舖，面積約2738方呎，成交價約6000萬元，呎價2.19萬元，3個商舖合共涉資2.64億元。

天園餃子6.5萬租北帝街舖

據土地註冊處資料，早前被影帝梁朝偉疫市加租的「黃店」天園餃子，已落實租用位於北帝街39號地下B舖，月租6.5萬元，較對上租金7萬元低7%，但較舊店、即北帝街61號地下B舖的月租4.2萬元，增加2.3萬元或55%。業主2012年10月以3650萬元購入，現可享租金回報2.1厘。

此外，美聯工商舖指，截至上月底，核心區舖價按年跌近28%，甲廈售價則按年跌12%，預期今年下半年工商舖表現可望回暖，租售價有望見底，今年底前開始展開V形反彈，惟核心區舖價受全球旅遊業影響，相信下半年仍然反覆尋底。

相關字詞﹕美聯工商舖 梁朝偉 林曉毅 佳寶食品超級市場

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