量產7納米晶片 中興大漲21%

Jefferies：中興3日升37%不合理

中美貿易戰延伸至科技戰，美國開始對中國進行技術封鎖，當中涉及晶片設計及生產。中興通訊在深交所旗下「互動易」回應投資者時指，公司具備晶片設計和開發能力，7納米晶片規模量產，已在全球5G規模部署中陸續商用，並正在技術導入5納米晶片。中興通訊昨日輕微高開後愈升愈有，並以全日高位收市，收報27.75元，升21.98%。晶片生產商中芯國際備受追捧，升6.91%，收報23.2元，有內媒指，中芯國際今日進行科創板首發上會。

Jefferies發表報告指，市場期望中興可取代華為的5G領導地位，但中興的晶片能力愈高，受美國針對的風險愈高，因此認為中興近3日累升37%的漲幅並不合理。

擬科創板上市 吉利昨升逾半成

另外，日前宣布將赴科創板上市吉利汽車（0175）昨日漲逾半成，成為表現最佳藍籌股。花旗昨日發表報告，將吉利目標價由16.7元升至20元，認為現時A股汽車股較H股存65%溢價，吉利赴科創板上市可提升公司估值。

大市方面，恒指昨日最多曾跌360點，收市報24,464點，僅跌16點，仍受制於10天線（24,550點）。跌市元兇為匯控（0005），昨跌1.59%，收報37.1元，拖低恒指36點。