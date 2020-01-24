上月逾9億元MPF湧美股 機構：反映打工仔對中港股失信心

明報記者 溫藹紅

積金評級公布，5月份各強積金基金類別中，以中港股票的資金淨流出量最高，合共淨流出3.84億元；相反亞洲以外地區的股票基金則錄得最高資金淨流入11.67億元，淨流入市佔率達23.2%，當中有超過八成的資金流入美國股票市場，即超過9億元，主要是由於中美關係緊張局勢持續緩和。據積金局數據，去年底止有508.03億元強積金投資美股基金，逾2500億元投資港股基金，上月兩者的資金流相對較小。而截至今年5月底強積金總資產值9275億元。

中港股基金淨流出近4億

叢川普認為，強積金資金流向改變的規模，或在預示着成員投資行為的改變，雖然從表面上看來，流入美股的強勁資金可能與美股市場的復蘇有關，但中港與美國之間的資金流差距，暗示着更重要的事情正在發生。他解釋，美國及歐洲股票基金資產一般剛好超過強積金總資產的4%（現時為4.2%），因此資金淨流入中獲得6倍市佔率（23.2%）是不成比例，認為「強積金成員似乎對中港股市失去信心」。

駿隆強積金行政總裁蕭美鳳表示，今年環球經濟受疫情影響難以避免下滑，年初開始已見強積金從股票或混合資產基金，逐步流向債券及貨幣基金市場，目前有關流向持續，反映成員投資取態仍傾向保守。對於強積金有否流入美股，她則指出，未見資金明顯地流入美股基金，亦未見有太多成員主動要求投資美元資產。

專家籲中長線買A股債券基金

不過她認為，鑑於環球央行實施量化寬鬆，市場資金充裕，將為股市帶來正面作用，債市亦未必太悲觀，但提醒因疫情及政治動盪等因素未除，估計環球股市將持續波動，因此將予以中性看法。她建議，中長線亦可留意中國股票基金或其他債券基金，亦提醒成員需視乎個人風險承受能力作投資部署。