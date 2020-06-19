經濟

金管局：政府派錢 市民慎防偽冒網站

【明報專訊】政府1萬元現金發放計劃將於周日（21日）起接受登記，金管局昨再重申，電子登記將較遞交書面表格更快收到款項。持有銀行戶口但非手機或網上銀行用戶，亦可經銀行網站登記，用戶只需輸入身分證號碼首4個字母及號碼、銀行帳戶號碼及聯絡電話。

另根據政府要求，所有登記收取1萬元的銀行帳戶必須是以個人名義開立的本地港元儲蓄或往來銀行帳戶，聯名帳戶並不適用。

重申電子登記較書面表格更快收款

不過當局提醒，市民在登記前必須先核實銀行網址，亦應避免透過來歷不明的電郵或短訊內的連結登入網上銀行，慎防虛假或偽冒網站及欺詐電郵或短訊以免受騙。

假若長者想透過銀行網站做電子登記，當局亦提醒不熟識上網操作的長者，緊記尋找可信賴的親友例如子女協助登記；若長者沒有可以收取短訊的聯絡電話號碼，可以輸入協助其登記的親友的本地流動電話號碼，以方便聯絡之用。

當局指出，在開始登記的首10天，即今年6月21日至30日期間經銀行收到的電子登記，款項會同步於7月8日開始陸續存入登記人指定的銀行帳戶，籲市民毋須急於爭先登記。

在登記開始首10天後，市民仍然可於網上登記，經核實後款項一般會於完成登記約一周後存入登記人的銀行帳戶，例如於7月1日進行電子登記，市民將在7月9日左右收到款項。

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