經濟

京東升3.5% 頭槌飛帳蝕18萬

【明報專訊】中概股京東（9618）昨日在港上市掛牌，全日升3.5%，收報234元，升幅僅暗盤一半。抽中京東的散戶，最終每手帳賺400元，仍算有收穫。但借孖展認購「頂頭槌飛」的大戶，每人獲分176手，首日帳面僅賺7.04萬元。但以耀才1.88厘的息率計算，7日孖展息已要24.6萬元，即要賺價蝕息17.56萬元。至昨晚約10時半，京東在美股價跌3.4%，折合港元約232元。

散戶最終每手帳賺400元

京東昨日兩地舉行上市儀式，於港交所網站線上進行「虛擬上市」，又在北京總部進行線下敲鑼。不過，兩地儀式均未見到京東創始人兼主席劉強東現身。於港交所方面，京東零售首席執行官徐雷表示，堅信京東和香港都有美好的未來。而在北京，京東則公布，6月至今公司在「618」購物節GMV（總商品交易額）已錄得2284.6億元（人民幣，下同），超過去年「雙11」的2044億元，以及去年同期的GMV。

另外，摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部主管張智卓表示，昨京東窩輪成交13.7億元，僅遜騰訊（0700）的15.45億元。他指投資者初步對京東認購證反應不俗，以行使價介乎240元至260元的認購證較受歡迎。張提醒投資者留意發行人訂立的引伸波幅定價水平，因京東新上市，期權引伸波幅初期或較波動，輪證引伸波幅穩定性有機會受影響。

相關字詞﹕窩輪 頂頭槌飛 劉強東 京東

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