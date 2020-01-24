經濟

康基截孖展超購近300倍 兩新股接力招股 合共集資逾8億

【明報專訊】兩隻熱門醫療股康基醫療（9997）、海吉亞醫療（6078）將於今日截止認購，昨日截孖展，各大券商孖展額度無再明顯增加。本報統計8家券商共借出930.85億元，較周三僅增75億元，僅計券商孖展，已超購296倍。大型券商如耀才單日僅增30億元孖展，輝立單日增7億元，信誠、大華繼顯等行孖展更無變化。分析認為，熱度減弱不涉及「抽飛」，僅是因為前期投資者已爭搶認購。

明報記者 馬迪帆

海吉亞最終於8家券商借出482.01億元，較前一日統計增加約100億元孖展，最終僅計孖展，超購216倍。兩者合併於券商方面凍資約1400億元。兩隻新股均計劃於6月29日上市，即資金至月尾才能解凍。

海吉亞孖展超購216倍

多數新股至孖展期最後一日，額度會出現急升。

耀才證券行政總裁及執行董事許繹彬表示，康基、海吉亞孖展臨尾乏力「唔關抽飛事」。他認為投資者在招股初段已迅速入飛，不用觀望市場氣氛或等到最後一日。他又補充指出，慣例上香港至6月會出現銀根緊縮，大戶也因此會為爭取額度而提早入飛。

耀才：孖展放緩 不關抽飛事

除上述熱門醫療股外，另有兩隻新股正招股。新加坡及馬來西亞服裝股MBV International（1957）昨日起招股，該股於3月因市况不穩煞停上市計劃，現時捲土重來。

同時，本次招股細節與上次相同，每股定價0.8元至0.88元，每手2500股，入場費2222.17元。最多集資約1.38億元。

國企背景的物管股金融街物業（1502）今日起招股。定價每股7.16元至7.56元，每手1000股，入場費7636.18元。公司全球發售9000萬股H股，最多集資約6.8億元。公司大股東為母公司金融街集團，截至最後可行日期，持股47.52%，背後實際持有人為北京西城區國資委；另一股東則為中國人壽集團，持股24.49%。

內地電子煙思摩爾通過上市聆訊

內地電子煙生產商思摩爾昨日亦通過港交所的上市聆訊。該公司去年收益按年增1.2倍至76.11億元（人民幣，下同），純利21.74億元，按年大增近兩倍。但該公司提到，所在行業的監管格局不斷演變是其風險之一。

事實上，早前美國收緊對電子煙的監管，雖然集團去年來自美國的收益仍有兩成增幅，但香港超越美國成為最大收入來源地區。

集團指，並無產品於香港進行分銷或出售，香港所得收益以再出口或轉運為基準。

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