子公司任財顧 中金做對冲買賣遭批評

未適時披露 違《收購守則》

證監會稱，中金香港於2019年6月為大連港及馬鋼獲提要約出任要約方財務顧問。但是中金因應在深圳證券交易所出任A股指數ETF的莊家而要進行相關ETF對冲買賣，大連港及馬鋼碰巧為相關ETF的A股指數成分股，中金進行的對冲買賣，又非獲豁免披露的純ETF買賣及指數期貨買賣類別，單是在同年6月4日至25日，其就大連港A股的ETF及指數期貨分別執行了8項及6項相關對冲買賣，並在同年6月3日至25日就馬鋼A股的ETF及指數期貨，分別執行11項及6項相關對冲買賣。

CICCFT則自同年6月3日至26日，執行包括大連港及馬鋼A股等一籃子股票掉期及持相反倉位的全面對冲，分別涉及28項及33項交易。

中金及CICCFT發現未有適時披露，並在諮詢證監會執行人員，於6月28日主動提交所需披露資料。兩者承認未有遵守《收購守則》，並同意接受紀律行動，緊接兩家公司採取多項措施確保日後合規。