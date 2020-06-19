子公司任財顧 中金做對冲買賣遭批評

【明報專訊】證監會昨日發稿指出，公開批評CICC Financial Trading（CICCFT）及其母公司中金（3908），因為在2019年分別就大連港（2880）及馬鞍山鋼鐵（0323）就H股提出全面要約，中金旗下的中金香港證券（下稱中金香港）出任兩者的要約人財務顧問，但是CICCFT及中金未有因應其在內地市場出任A股指數ETF莊家時就兩股的對冲買賣作適時披露。
未適時披露 違《收購守則》
證監會稱，中金香港於2019年6月為大連港及馬鋼獲提要約出任要約方財務顧問。但是中金因應在深圳證券交易所出任A股指數ETF的莊家而要進行相關ETF對冲買賣，大連港及馬鋼碰巧為相關ETF的A股指數成分股，中金進行的對冲買賣，又非獲豁免披露的純ETF買賣及指數期貨買賣類別，單是在同年6月4日至25日，其就大連港A股的ETF及指數期貨分別執行了8項及6項相關對冲買賣，並在同年6月3日至25日就馬鋼A股的ETF及指數期貨，分別執行11項及6項相關對冲買賣。
CICCFT則自同年6月3日至26日，執行包括大連港及馬鋼A股等一籃子股票掉期及持相反倉位的全面對冲，分別涉及28項及33項交易。
中金及CICCFT發現未有適時披露，並在諮詢證監會執行人員，於6月28日主動提交所需披露資料。兩者承認未有遵守《收購守則》，並同意接受紀律行動，緊接兩家公司採取多項措施確保日後合規。