經濟

傳港航獲注逾10億 有可能賣盤

【明報專訊】《南華早報》昨日引述消息人士報道指，香港航空自今年1月份起，已從中資銀行手中獲取超過10億元人民幣（約10.95億元）的資金支持，同時披露港航出現新買家，並已在上月進行盡職調查。

上月已就新買家進行盡職調查

消息人士續指，注資安排是由海航工作組授權幾家內地國有銀行向港航提供新資金，注資使港府暫時毋須向其提供援助。港航發言人指，作為一家私人公司，不會回應市場傳聞。

港航：不回應市場傳聞

本地另一間航空公司國泰航空（0293）早前獲港府注資逾200億元後，港航翌日曾表態指，關注到香港特區政府注資國泰的救助方案，並希望能一併考慮支援維持香港作為航空樞紐地位的基地航空公司。早在今年3月，市傳中國國航（0753）有意併購港航，惟至今仍未有下文。

港航去年12月曾陷「釘牌危機」，空運牌照局當時認為，公司財政問題已迅速惡化至嚴重影響其履行作為僱主支付薪酬的責任，以及能夠持續及定期提供牌照下的航空服務可能性，勒令其必須於限期前提升其現金流至局方訂明的合理水平，否則會考慮撤銷或暫時撤銷牌照。

然而，其股東之一的海航即晚宣布，以國開行牽頭，與中國建設銀行、工商銀行、交通銀行等組成銀團，由公司向銀團申請貸款共計40億元人民幣，最終成功渡過危機。

相關字詞﹕國航 國泰航空 空運牌照局 港航

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