經濟

中央再暗示放水 冀全年新貸20萬億

【明報專訊】繼本周三晚總理李克強在國務院常務會議中提到，要綜合運用降準、再貸款等工具，保持市場流動性合理充裕後，昨日副總理劉鶴於陸家嘴論壇發表書面致辭指，貨幣政策要更加靈活適度，加強逆周期調節。短短兩日內中央先後兩度暗示「放水」。人民銀行更於昨日進行1200億元（人民幣、下同）逆回購，對市場淨投放400億元。人行行長易綱明言，全年新增貸款及社會融資規模，有望分別增至20萬億及30萬億元。

劉鶴：支持港發揮金融中心作用

在李克強揚言要利用降準等工具，保持市場流動性合理充裕後，劉鶴昨日提到，要穩健的貨幣政策更加靈活適度，加強逆周期性調節政策，保持流動性合理充分。劉鶴進一步稱，要服務好實體經濟，幫助經濟轉型升級，當中提出要提升小微企業貸款、信用貸款、製造業貸款比重。另他強調，要加速推出和落實金融改革開放政策，保護外資在華的合法權益。提到香港，他表示支持香港發揮國際金融中心的重要作用，切實保護各國在港企業和投資人權益，維護香港長期繁榮穩定。

在中央暗示「放水」的同時，人行昨日在事隔3天逆回購空窗期後，再推出逆回購，是次逆回購除了有慣常的7天期外，亦是超過4個月以來重啟14天逆回購。7天期逆回購總額500億元，中標息率2.2厘。而14天期逆回購的中標息率為2.35厘，較此前的中標息率2.55厘，下降20個基點，涉資高達700億元。

事隔逾4月 重啟14天逆回購

同時，基於有總值800億元的逆回購於昨日到期，因此淨向市場投放金額達400億元。據理解，這與首批總值1000億元的特別國債發行，需要更多流動性配合相關。

易綱昨日於同一場合上明言，貨幣政策將保持流動性合理充裕，預計帶動全年人民幣貸款新增近20萬億元，社會融資規模增量將超過30萬億元人民幣，即兩者均按年增18%。

易綱：提前考慮疫時政策適時退出

同時，他預計，金融系統透過降低利率、通過直達貨幣政策工具推動及銀行減少收費，今年全年可以為企業讓利1.5萬億元人民幣。另政策上會加大銀行不良貸款核銷處置力度，及會關注疫情期間金融支持政策的後遺症，提前考慮政策工具的適時退出。

相關字詞﹕逆回購 易綱 李克強 劉鶴

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