今季港澳同店銷售 跌幅擴至73%

上年度僅馬來西亞錄盈利

莎莎去年度全年只有馬來西亞分部業務錄得盈利，其他分部包括港澳、中國內地及電商則錄得虧損。郭少明表示，澳門最多可佔集團營業額約35%，一旦澳門恢復遊客往來，相信生意會「好得幾快」，對集團營業額及盈利貢獻均有幫助。

馬來西亞方面，由於政府3月實施行動管制，所有店舖強制臨時關閉，令第4季銷售受嚴重打擊。他指出，店舖已於5月陸續重開，銷售表現重拾升軌，5月同店銷售亦錄得按年增長，但未是全線開業，令整體零售銷售及同店銷售分別跌48.9%及5.6%。

拓線上銷售渠道 可與客人互動

郭少明認為，疫情下有危有機，莎莎加強線上渠道發展，包括關閉內地自家網站及手機應用程式，推出針對內地客的微信小程序，每月進展良好，其生意可直接納入個別店舖及員工的營業額，並可與客人互動。他又指，今個財年電商生意未必能達至收支平衡，但會專注於營業額增長，增加客量及訂單量。