莎莎關12店提前達標 半年減800員工 今年擬再關10店 郭少明：減租六成才續約

明報記者 蕭嘉聰

有別於以往盡派盈利的做法，今次是集團上市以來首次不派末期息，郭少明指出，相信小股東明白現時經營環境欠佳，應保留資金維持生意，如生意好轉會維持派息政策。

莎莎昨午公布業績，以近全日低位1.34元收市，跌4.29%。

郭少明指，自己從事零售業40多年，今次一瞬間生意大跌七至八成、澳門業務更大跌九成，是最嚴重的一次，「將來唔想再見到，一次就好」。他指，今年2至3月情况最差，隨着限聚令放寬，港澳銷售有回升迹象，但主要是本地顧客，未來最重要是疫情盡快過去，相信香港始終能吸引遊客，生意可慢慢改善。集團會做好準備及控制成本，令收支平衡，亦更重視線上線下業務結合，包括第2季推出顧客自助收銀系統，以節省成本。

生意急跌七八成 從商40年未見過

郭少明表示，今個財年將有37間店舖租約期滿，料關閉不少於10分店，因旅遊區生意短期內難以復蘇，會視乎租金減幅而定，認為最少應減60%以上。續租分店中有6間已簽長約，減租幅度達四成以上，亦有7間以短租形式續約，為期3至6個月不等，減幅超過一半，另有4間位於旅遊區的店舖將會結業。截至今年3月底止，莎莎於港澳共經營112間分店。

中國市場方面，集團期內淨關閉10間分店至44間。郭少明指出，店舖於3月已陸續重開，5月的同店銷售亦回升至去年同期相近的水平。他又指，看好中國前景，未來會將重心放在中國業務，料今年開設不少於10間分店。

獲300萬資助 另申「保就業」

截至今年3月底，莎莎共有3700名員工，較去年9月底的4500名員工大減800人。郭少明指出，當中包括退出新加坡市場涉及的200名員工。香港市場方面，由於有店舖結業，加上政治事件及疫情令顧客改變消費模式，減少外出用膳及提早回家，市道淡靜，前線員工以佣金收入為主，有部分選擇轉行或休息，因此出現自然流失情况，未有回應之後會否裁員。他又指，已申請政府的零售業資助及「保就業」計劃，前者獲300萬元資助有一定幫助，後者則未知獲批資助額。