經濟

莎莎關12店提前達標 半年減800員工 今年擬再關10店 郭少明：減租六成才續約

【明報專訊】受本港社會事件、旅客人數大跌打擊，莎莎（0178）截至今年3月底止全年由盈轉虧，蝕5.16億元，上市以來首次不派末期息。為減低租金支出，集團自去年10月至今年6月14日已在港關閉12間分店，較原定計劃提早達標，當中大部分位於尖沙嘴、銅鑼灣和旺角等旅遊區，而截至3月底的半年，整體員工數目亦大減800人。莎莎主席及行政總裁郭少明預計，今個財年將關閉不少於10間分店，冀零售業已見底，坦言「如果再來多次（疫情爆發），會更加難捱」。

明報記者 蕭嘉聰

有別於以往盡派盈利的做法，今次是集團上市以來首次不派末期息，郭少明指出，相信小股東明白現時經營環境欠佳，應保留資金維持生意，如生意好轉會維持派息政策。

莎莎昨午公布業績，以近全日低位1.34元收市，跌4.29%。

郭少明指，自己從事零售業40多年，今次一瞬間生意大跌七至八成、澳門業務更大跌九成，是最嚴重的一次，「將來唔想再見到，一次就好」。他指，今年2至3月情况最差，隨着限聚令放寬，港澳銷售有回升迹象，但主要是本地顧客，未來最重要是疫情盡快過去，相信香港始終能吸引遊客，生意可慢慢改善。集團會做好準備及控制成本，令收支平衡，亦更重視線上線下業務結合，包括第2季推出顧客自助收銀系統，以節省成本。

生意急跌七八成 從商40年未見過

郭少明表示，今個財年將有37間店舖租約期滿，料關閉不少於10分店，因旅遊區生意短期內難以復蘇，會視乎租金減幅而定，認為最少應減60%以上。續租分店中有6間已簽長約，減租幅度達四成以上，亦有7間以短租形式續約，為期3至6個月不等，減幅超過一半，另有4間位於旅遊區的店舖將會結業。截至今年3月底止，莎莎於港澳共經營112間分店。

中國市場方面，集團期內淨關閉10間分店至44間。郭少明指出，店舖於3月已陸續重開，5月的同店銷售亦回升至去年同期相近的水平。他又指，看好中國前景，未來會將重心放在中國業務，料今年開設不少於10間分店。

獲300萬資助 另申「保就業」

截至今年3月底，莎莎共有3700名員工，較去年9月底的4500名員工大減800人。郭少明指出，當中包括退出新加坡市場涉及的200名員工。香港市場方面，由於有店舖結業，加上政治事件及疫情令顧客改變消費模式，減少外出用膳及提早回家，市道淡靜，前線員工以佣金收入為主，有部分選擇轉行或休息，因此出現自然流失情况，未有回應之後會否裁員。他又指，已申請政府的零售業資助及「保就業」計劃，前者獲300萬元資助有一定幫助，後者則未知獲批資助額。

相關字詞﹕郭少明 保就業 社會事件 零售業 限聚令

上 / 下一篇新聞

SEA TO SKY均呎1.58萬 643萬入場 康城首批最高呎價新盤 近六成折實800萬以下
SEA TO SKY均呎1.58萬 643萬入場 康城首批最高呎價新盤 近六成折實800萬以下
增土儲不易 賣樓策略變惜售
增土儲不易 賣樓策略變惜售
晉海趁勢推8特色戶招標
晉海趁勢推8特色戶招標
二手成交減 峻瀅3房實呎12266
二手成交減 峻瀅3房實呎12266
張栢芝1.3億沽世紀大廈 9年實蝕逾600萬
張栢芝1.3億沽世紀大廈 9年實蝕逾600萬
今季港澳同店銷售 跌幅擴至73%
今季港澳同店銷售 跌幅擴至73%
中央再暗示放水 冀全年新貸20萬億
中央再暗示放水 冀全年新貸20萬億
方星海：中概股美上市「互利」
方星海：中概股美上市「互利」
傳港航獲注逾10億 有可能賣盤
傳港航獲注逾10億 有可能賣盤
子公司任財顧 中金做對冲買賣遭批評
子公司任財顧 中金做對冲買賣遭批評
康基截孖展超購近300倍 兩新股接力招股 合共集資逾8億
康基截孖展超購近300倍 兩新股接力招股 合共集資逾8億
京東升3.5% 頭槌飛帳蝕18萬
京東升3.5% 頭槌飛帳蝕18萬
金管局：政府派錢 市民慎防偽冒網站
金管局：政府派錢 市民慎防偽冒網站
東亞收緊按揭掛鈎高息戶口優惠
東亞收緊按揭掛鈎高息戶口優惠
新城創辦人王振華 猥褻兒童案提上訴
新城創辦人王振華 猥褻兒童案提上訴
縱橫遊全年少賺21% 不派末期息
縱橫遊全年少賺21% 不派末期息
蘇黎世推「運動微保險」 每天24元
蘇黎世推「運動微保險」 每天24元
保誠美國業務 獲退休公司注資
保誠美國業務 獲退休公司注資
上月逾9億元MPF湧美股 機構：反映打工仔對中港股失信心
上月逾9億元MPF湧美股 機構：反映打工仔對中港股失信心
量產7納米晶片 中興大漲21%
量產7納米晶片 中興大漲21%
疫市下佳寶老闆半年2.6億連掃3舖
疫市下佳寶老闆半年2.6億連掃3舖
美退出數碼稅談判 華府警告：擅自推出將關稅報復
美退出數碼稅談判 華府警告：擅自推出將關稅報復
就業數據遜預期 道指早段挫200點
就業數據遜預期 道指早段挫200點
德支付巨頭Wirecard陷假帳危機
德支付巨頭Wirecard陷假帳危機
張兆聰：內房融資成本降 收集時代集團
張兆聰：內房融資成本降 收集時代集團
陸振球：從按揭轉介「飛單」 找到美股投資機會
陸振球：從按揭轉介「飛單」 找到美股投資機會
技術取勝：九龍倉有機會挑戰17.5元
技術取勝：九龍倉有機會挑戰17.5元
盧駿匡：巿况反覆 炒即巿難度增
盧駿匡：巿况反覆 炒即巿難度增
劉思明：落後科網股吼眾安在線
劉思明：落後科網股吼眾安在線
周顯：百億身家大老闆 居然不知Webb-Site
周顯：百億身家大老闆 居然不知Webb-Site
譚新強：Lost Cause與Lost Empire 特朗普約翰遜站歷史錯誤一方
譚新強：Lost Cause與Lost Empire 特朗普約翰遜站歷史錯誤一方
湯文亮：港區國安法與官渡之戰
湯文亮：港區國安法與官渡之戰
中原許大衛：星樓價低 吸引香港投資者
中原許大衛：星樓價低 吸引香港投資者