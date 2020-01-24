經濟

張栢芝1.3億沽世紀大廈 9年實蝕逾600萬

【明報專訊】雖然樓市暢旺，但仍有個別名人劈價出貨，其中藝人張栢芝持有的港島中半山世紀大廈2座頂層特色戶，最新以約1.3億元售出，較高峰期叫價大減7000萬元，惟持貨9年，料實蝕逾600萬元離場。

放售6年劈價7000萬沽

上述世紀大廈2座頂層特色戶，實用面積2786方呎，據悉早於2014年已在市場放售，當時叫價2億元，至2017年已降價至1.68億元，在去年6月反修例風暴後，進一步下調至1.5億元。市場消息指，單位最新以約1.3億元易手，實呎約4.66萬元，累減7000萬元或35%；資料顯示，張栢芝早於2011年與謝霆鋒「分手」前以1.28億元購入，現成交價較9年前僅高200萬元，扣除厘印及代理佣金後，估計實蝕逾600萬元或近5%離場。

華彩4438萬沽紀雲峰 8年微蝕離場

另市場消息指，同區地利根德閣3座高層A室，實用1602方呎，以約4400萬元易手，實呎27,466元，屬市價水平。原業主2007年以2280萬元購入，現帳面獲利2120萬元或逾九成。此外，華彩控股（1371）公布，該公司以4438萬元售出跑馬地紀雲峰高層A室連車位，以實用1509方呎計，實呎29,410元。資料顯示，該公司2012年以約4246萬元購入，持貨8年帳面僅獲利192萬元或4.5%，若扣除使費料微蝕離場。

貝沙灣複式劈租三成 25萬租出

租務市場方面，薄扶林貝沙灣有複式單位以25萬元租出，惟租金做價較上一份租約35萬元低近三成。中原分行經理高鵬表示，貝沙灣6期8A座極高層複式戶，實用面積約4136方呎，外望開揚海景，附有泳池，新近以約25萬元獲內地客承租，呎租約60元。資料顯示，該單位對上曾以35萬元租出，現價較對上租約月租低近三成。業主於2010年2月以1.1億元購入，持貨10年，現享租金回報2.7厘。

相關字詞﹕貝沙灣 紀雲峰 地利根德閣 世紀大廈 張栢芝 二手成交

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