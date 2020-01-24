二手成交減 峻瀅3房實呎12266

本月區內暫錄125宗 新都城佔15宗

樓齡約7年的峻瀅，本月暫錄得5宗成交，平均實呎12,550元。中原分行高級分區營業董事柯勇表示，上述為峻瀅2座極高層H室，實用693方呎，採3房套房間隔，望內園景，於區內新盤開價前以850萬元沽出，折合實呎12,266元。原業主2012年7月以517萬元一手買入，持貨近8年，帳面賺333萬元或64%。

事實上，屬於日出康城3期項目的緻藍天，本月亦錄得6宗成交。利嘉閣分行經理黃金欽表示，緻藍天1座高層右翼B室，實用面積928方呎，屬4房1套連儲物室間隔，新近以1390萬元成交，實呎14,978元；原業主2015年4月以854萬元購入，持貨至今5年，帳面獲利約536萬元或約63%。此外，區內居屋寶盈花園3座一個2房低層戶，實用427方呎，2房間隔，獲綠表客510萬元承接，實呎11,943元。原業主2001年74萬元未補價購入，持貨19年，帳賺436萬元或逾5倍。