晉海趁勢推8特色戶招標

【明報專訊】作為焦點新盤的長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY，昨公布開價後，新地（0016）旗下同區樓盤晉海II，昨日隨即上載新銷售安排，推出8個特色戶，於6月22日（下周一）至9月3日期間招標。是次晉海II新推出招標的8伙特色戶，分佈於3A及3B座，以及5A及5B座的55樓和58樓，實用介乎653至890方呎、另連109至146方呎平台。
63 Pokfulam三房3500萬沽
其他一手特色戶餘貨仍具承接力。九建（0034）旗下港島西營盤63 Pokfulam，新錄今年首宗一手成交，透過招標以3500萬元售出2座31樓A室，屬實用859方呎3房戶，實呎40,745元，相關成交價創項目新高紀錄
恒地（0012）旗下已屆現樓的鰂魚涌君豪峰，以867.84萬元售出3樓E室，屬實用263方呎連225方呎平台特色戶、1房間隔，實呎高見32,998元。另恒地及新世界（0017）等合作的馬鞍山現樓迎海，近日銷情提速，其中4期迎海‧駿岸透過招標以2326.4萬元，售出8座6樓A室，屬實用1454方呎4房戶，實呎1.6萬元。
帝灣居上載樓書涉27伙
其他新盤方面，繼新地公布屯門海皇路項目命名為御海灣後，華業控股旗下屯門新盤帝灣居，亦上載樓書；帝灣居位處屯門嘉和里山路2號，由1座分層住宅及5幢洋房組成，提供27伙，實用887至4403方呎。