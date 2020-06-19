增土儲不易 賣樓策略變惜售

愛海頌開售8個月沽約六成

事實上，長實去年10月，以折實均呎18,688元、比同區新盤低逾一成的價位推出的深水埗愛海頌，迄今累售近560伙，佔項目單位總數876伙約六成。涉1422伙的SEA TO SKY，是長實繼2015年初開售日出康城3期緻藍天後，5年來再次發售的日出康城新盤。至於長實開售日出康城樓盤最經典一役，要數2008年初開售的1期首都，以馬拉松式連續22小時開賣、首輪沽約2000伙，全盤近清袋。

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，SEA TO SKY屬臨海項目，市場上較矜貴，加上目前市况穩定，發展商看好後市，故首批開價未有大幅折讓。此外，長實部署下半年推售的兩個全新盤，包括已獲批預售的中半山波老道項目、待批預售的沙田九肚麗坪路項目等，均屬中低密度豪宅，兩盤總伙數僅447伙，SEA TO SKY有機會是長實今年唯一大型全新盤，因而較惜售。

資料顯示，SEA TO SKY住宅總樓面逾104萬方呎，長實2015年29.55億元完成補地價，每方呎樓面補價2830元，當時曾創日出康城各期補地價新高。至於區內最高每方呎樓面補價，為信置（0083）及嘉華（0173）等合作的第11期，去年3月批出每方呎補價3194元。