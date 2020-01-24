SEA TO SKY均呎1.58萬 643萬入場 康城首批最高呎價新盤 近六成折實800萬以下

明報記者 林尚民、黃逸沂

樓花期約20個月的SEA TO SKY，首張價單涉及285個單位，包括10個四房、115伙三房及160伙兩房單位，分佈第一、二座，其中3及4房單位全享海景。發展商為買家提供最高20%（兩房）至22%（三、四房）優惠，包括180天即供或日出康城區居民210天3％折扣、7月底前購買有2％海濱生活折扣、稅務無憂折扣15％，而三、四房買家更可額外獲2%升級優惠，折實平均實呎15,823元，為日出康城區內首批折實平均實呎最貴新盤。

今日開放示範單位及收票

資料顯示，區內對上一個開價新盤，為今年3月疫情仍然嚴重期間，會德豐（0020）推出OCEAN MARINI，首批折實平均實呎14,688元，今次SEA TO SKY開價比OCEAN MARINI高近8％，而今張價單所有兩房戶、即佔56%單位折實價均低於800萬元。不過，長實執行董事趙國雄認為，SEA TO SKY屬臨海項目，今批單位海景比例高，不能跟其他項目直接比較，首批約有5％折讓，第二批單位一定會加價。長實地產投資董事郭子威稱，項目將於今午2時開放示範單位及收票。

趙國雄：開價反映海景比例高

另就價單所見，今張價單售價及呎價最平一伙為1座5樓G室兩房戶，實用471方呎，定價803.5萬元，折實642.8萬元，折實實呎13,648元；售價最貴則為1座26樓A室四房戶，實用1077方呎，定價2330.2萬元，折實1817.6萬元，折實實呎即16,876元。此外，發展商為三、四房買家提供最高樓價85%一按，首三年息口為P減2.25厘（P為5厘，下同），其後為P，年期最長25年，買家亦可選用最高樓價三成二按，息口及年期均與上述一按相同。

此外，趙國雄補充，SEA TO SKY由上月延至本月才開盤，是由於當時仍是疫情高峰期，集團重點考慮市民的衛生和健康，而作為大型發展商亦有社會責任去配合政府政策。另他又指出，下半年樓市沒有利淡因素，香港疫情控制遠比世界為好，料全球資金將流入香港，香港上月失業率比預期中好，相信當限聚令放寬後，零售、旅遊、餐飲行業可逐漸恢復，並預計很快可以復工。他又預期，本月失業率仍會輕微上升，但已經見頂。