馬丁可利Fitzgerald：人口增長支持民生消費 看好領展

隨本港過去一年先後爆發社會運動及新冠肺炎疫情，領展股價亦大幅下跌，昨日收報66.35元。馬丁可利投資組合經理Daniel Fitzgerald昨日以「投資亞洲房地產致富，將玩大富翁遊戲的贏錢方法成為現實」（Get RICH with Asia Pacific Real Assets. Own Monopoly-like Assets, Win at Real-life Monopoly）為主題召開傳媒電話會議時，亦有以領展為例解釋何為近乎壟斷的房地產資產。

去年度充滿挑戰 收入派息仍升

另外，Fitzgerald指出，在未來10年亞太區是全球中產階級增長最快的地區，為當地房地產市場帶來投資機會，本港人口期內料會繼續增長，故此在此經營民生商場及街市，有關店舖獲民眾日常前來消費的領展亦具備投資價值。他又認為，領展上市近15年以來在提升租金及出租率方面有強勁營運往績支持，可見管理卓越，現已晉升為亞洲最大、全球第六大的房託，前景值得看好。

領展在截至今年3月底年報指出，即使過去一年充滿挑戰，對香港及中國內地造成極大壓力，惟期內集團收益及物業收入淨額分別按年增長6.8%及6.9%至107.18億元及82.20億元，每基金單位分派增加5.9%至2.87元。

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