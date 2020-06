馬丁可利Fitzgerald：人口增長支持民生消費 看好領展

隨本港過去一年先後爆發社會運動及新冠肺炎疫情,領展股價亦大幅下跌,昨日收報66.35元。馬丁可利投資組合經理Daniel Fitzgerald昨日以「投資亞洲房地產致富,將玩大富翁遊戲的贏錢方法成為現實」(Get RICH with Asia Pacific Real Assets. Own Monopoly-like Assets, Win at Real-life Monopoly)為主題召開傳媒電話會議時,亦有以領展為例解釋何為近乎壟斷的房地產資產。

去年度充滿挑戰 收入派息仍升

另外,Fitzgerald指出,在未來10年亞太區是全球中產階級增長最快的地區,為當地房地產市場帶來投資機會,本港人口期內料會繼續增長,故此在此經營民生商場及街市,有關店舖獲民眾日常前來消費的領展亦具備投資價值。他又認為,領展上市近15年以來在提升租金及出租率方面有強勁營運往績支持,可見管理卓越,現已晉升為亞洲最大、全球第六大的房託,前景值得看好。

領展在截至今年3月底年報指出,即使過去一年充滿挑戰,對香港及中國內地造成極大壓力,惟期內集團收益及物業收入淨額分別按年增長6.8%及6.9%至107.18億元及82.20億元,每基金單位分派增加5.9%至2.87元。

