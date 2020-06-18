瑞銀陳敏蘭：經濟差不明朗因素多 樓價年底前可跌一成

瑞銀財富管理投資總監辦公室本月10日發表報告指出，隨着中國全國人大會議於5月28日通過《關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》，預計在未來幾個月將獲得批准，並寫進香港《基本法》（極有可能在9月前落實），而此舉引發美國白宮宣稱香港已不再是「一國兩制」框架下高度自治，因此不再給予其特殊待遇。中國保留推出該法律的權力，並確保不會對香港《基本法》做其他改動；在港區國安法立法以及美國取消與香港的貿易協議（假設兩者均發生）的情况下，香港可能面臨不確定性。

陳敏蘭昨日主持「疫情中的市場機遇」（From Pandemic to Possibilities）媒體電話會議 ，指由於本港零售銷售及地產市道疲弱，料MSCI香港指數在未來12個月將有單位數跌幅，在亞洲股市中予該指數「低配」的評級，其後記者請她分析中央推出港區國安法對本港國際金融中心地位以及樓價的影響，她亦欣然回應。

料港續享人流資金訊息自由

談及港區國安法對香港前途帶來的影響，陳敏蘭認為，要視乎三個因素，包括：（1）中國如何定義及應用該法例；（2）美國如何回應該法例，所採取的實際行動；（3）本港商界及普羅百姓對該法例的反應；她強調，綜合分析上述三大因素後，瑞銀的觀點是，本港在未來多年料仍然可以維持非常重要的國際金融中心地位。

就第一點而言，陳敏蘭解釋，假如港區國安法只是針對分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動及外部勢力干預等領域進行立法，《基本法》及其他本港現有法例維持不變，這其實是長線有利本港，因為此舉將可能出現極端社會動盪的不利風險消除，所以要觀察該法例的細節，以及到底如何實施。她相信，讓本港繼續奉行普通法，享有人員、資金及訊息自由流通，以作為與內地其他城市的區別，符合中國的利益。

美企在港利益重大 制裁料避重就輕

就第二點而言，陳敏蘭認為，美國暫時就港區國安法對本港實施的舉措影響有限，例如當局擬不再對本港實施零關稅，關稅稅率與中國內地睇齊，但其實本港已不再是絕大多數貨物輸送量的原產地，出口至美國貨品總值相對不高，此舉不會對本港帶來重大衝擊。

陳敏蘭續說，最壞的情况是美國對本港在金融領域上進行廣泛的制裁行動，但考慮到本港目前有大約1300間美資公司，而不少主要美國金融機構均在本港經營關鍵業務，她相信白宮在採取任何行動之前，均會考慮上述利益會否被損害。因此，她估計在港區國安法出台後，最可能出現的情况是美國逐步取消予本港的特殊待遇，實施重大制裁的機會不大。

港匯強勢資金未見外逃

就第三點而言，陳敏蘭強調，從目前港元匯價處於強方兌換保證水平附近可見，本港沒有出現資金外逃，聯繫匯率制度仍然十分堅挺；但她亦補充，即使本港去年沒有、今年以來亦沒有出現資金外逃的情况，但港匯走勢是未來仍須密切留意的指標。

市場觀望 首5月樓市成交大跌

至於本港住宅樓價走勢，陳敏蘭指出，雖然樓價今年以來大致平穩，但期內成交量卻大幅下跌【編按：根據本港土地註冊處數據，今年首5個月每月樓宇買賣合約數目按年悉數錄得跌幅，上月便只有6885宗，同比下跌33.5%（見圖），當中住宅樓宇買賣佔5984宗】，反映市場處於觀望狀態，考慮到市場現時眾多不明朗因素，加上今年本港經濟亦表現疲弱（瑞銀財富管理預測今年本港GDP按年收縮6.8%，僅次於紐西蘭收縮10.5％及新加坡收縮7.3%，在區內表現屬第三差），指全年樓價轉為下跌5%至10%的機會不容低估。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]