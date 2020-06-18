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仲量聯行疫情調查：企業更注重工作空間

【明報專訊】亞太區疫情有紓緩迹象，近期陸續放寬封鎖措施，各企業亦準備重開辦事處。仲量聯行進行調查指出，逾80%客戶已對旗下辦公室進行調整，或開始尋求另類方案以確保業務持續運作。

該行最新發布的《辦公場所設計因素指引》，列出短期至長期辦公室設計重點，同時亦分析企業如何藉着遷離核心區辦公室，或重新設計對辦公室組合進行重新評估，以保障其業務和員工。

仲量聯行亞太區項目和發展業務董事總經理Martin Hinge表示，員工重返辦公室工作，企業均關注工作環境的安全及健康，因此部分企業騰出部分辦公室設置獨立的私人工作站、為室內社交和休閒空間裝設標籤或隔板，以及在大廈大堂及前台安裝熱能探測器等，用以保障工作環境的安全。

料企業未來逐步遷往非核心區

仲量聯行亞太區物業組合設計主管Gonzalo Portellano指出，部分地方仍實施社交距離措施，長遠而言，企業或要優化辦公室組合以便配合，並達至成本效益。

《指引》亦指出，企業在非核心辦公樞紐設辦公室，讓員工能在不同地點遙距辦公、減少通勤時間等。Portellano續稱，企業未來逐步由核心區辦公室遷往非核心區、並能坐擁交通便利的多功能小型中心內。

展望未來，Portellano認為，企業將不再局限於如何佔用辦公室空間，而是著重如何使用有關空間及與員工互動。

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