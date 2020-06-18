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駿嶺薈沽27伙套35億 分層戶擬招標

【明報專訊】新盤銷情理想，發展商積極推盤。去年11月建滔集團（0148）首推旗下沙田九肚駿嶺薈，目前已屆現樓，發展商將推出分層單位，並主要以招標形式推售，價錢會以同區物業作參考。此外，長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY，今日將公布首張價單。

建滔集團營銷總監張祖兒表示，駿嶺薈提供104伙，樓花階段售出27伙，套現35億元，現正陸續進行交樓程序。建滔集團執行董事張家成稱，項目會陸續推售，包括分層單位，並主要以招標形式推出，價錢會以同區物業作參考。

建滔擬未來購入更多地皮

項目去年首輪推售23伙，只限公司員工、員工家庭成員或商業伙伴購買，是自2013年一手新例實施後極罕見做法。作為集團主席張國榮的兒子張祖兒及張家成均有入市，其中張祖兒以1.49億元購入55號洋房，張家成以1.08億元購入29號洋房。對於未來市况，張祖兒指現時豪宅供應少，但市場需求很強。張家成表示，集團希望未來可購更多地皮作發展，且不論地區及類型，並預料下半年疫情減退，市道將逐漸好轉。發展商昨首度開放駿嶺薈現樓示範單位，包括實用3741方呎的20號洋房，以及2座9樓D室分層戶，實用1792方呎，採3房間隔。

另外，長實地產投資董事郭子威表示，SEA TO SKY將於今日開價，首張價單涉及最少285伙，提供2至4房單位。他續稱，會分時段供市民揀樓，上午時段會開放予買3至4房的家庭客，第2時段會開放給日出康城的居民，第3時段才開放給其他客户。

SEA TO SKY今日開價

另外，會德豐（0020）藍田KOKO HILLS，將提供413伙實用345至1300方呎的1房至4房戶，會德豐地產常務董事黃光耀稱，項目接獲約2000宗查詢，預計項目最快本月獲批預售。

此外，恒大（3333）屯門恆大‧珺瓏灣第1期推出「夏日限時優惠」，由即日起至7月19日，所有單位之買家均可額外享有售價2%優惠。不過，項目同時修改付款優惠，以90天現金優惠付款方法付款之買家，最高折扣優惠，由早前的14%，減至現時的13%，但以建築期付款之買家最高折扣優惠維持9%不變，即項目變相減價1%至2%。

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