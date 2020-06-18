經濟

香港地產

吳佩慈瀚然特色戶呎租18元 低市價七成

【明報專訊】雖然樓市暢旺，但市場卻出現離奇租務成交，其中台灣影星吳佩慈持有的西半山瀚然極高層特色單位，以月租10萬元、實用呎租不足18元租出，除較租金回報低見0.4厘外，呎租亦較同屋苑標準單位低逾七成。

月租10萬 租金回報0.4厘

上述瀚然極高層兩伙複式連天台單位，實用面積達5630方呎，土地註冊處資料顯示，單位於本月初以10萬元出租予一名吳姓人士，租約期至2023年6月，為期3年，實用呎租低見17.8元。吳佩慈2016年以共3.3億元購入，現租金回報僅約0.4厘。

今次出租單位除租金回報特低外，若對比同屋苑一個中層單位實用呎租61元，今次吳佩慈出租單位呎租較市價低超過七成。

租客曾貸款7110萬予吳佩慈

不過，上述吳姓租客今年2月曾向吳佩慈借出7110萬元貸款，及後登記「中止註冊」，未知與今次超低價租金有否關連。

另外，中原地產副區域營業經理李志豪表示，灣仔囍滙6月錄得16宗租賃，平均實用呎租約53元，較去年同期65至67元大幅下跌約兩成，其中3座高層C室，實用441方呎，1房間隔，最新以2.5萬元租出，實用呎租57元。買家屬區內租客，見租金回落，去年囍滙質素相若單位月租約3.1萬元，是次租金回落近6000元。

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