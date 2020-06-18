利嘉閣：大型屋苑上月呎價升幅 一年最勁

按月升1.7% 連升3個月

利嘉閣研究部指出，50個指標屋苑當中，以荃灣綠楊新邨的實質樓價升幅最為顯著，5月份平均實呎14,975元，較4月的13,773元急升8.7%。其次為馬鞍山銀湖．天峰，最新平均實呎為15,936元，按月亦升約8.1%。

綠楊上月均呎逼1.5萬升8.7%

數據顯示，5月份全港50個指標屋苑平均實呎14,951元，按月升1.7%，為13個月以來的最大單月升幅，同時連升3個月，累升3.6%，並創9個月以來的新高。

總結今年首5個月，50個指標屋苑樓價累升近1.9%；若與去年5月時的歷史高位15,593元比較，樓價只相差4.3%。

分區方面，上月港島區8個指標屋苑平均實呎18,945元，按月升2.4%，升幅為三區最高；而新界區21個指標屋苑平均實呎為12,608元、九龍區21個指標屋苑平均實呎為16,118元。不過，亦有部分屋苑樓價下跌，而跌幅較顯著的指標屋苑包括深井碧堤半島、沙田第一城、將軍澳中心及將軍澳維景灣畔，實質按月跌幅分別為1.9%、1.4%、1.3%及1.3%。