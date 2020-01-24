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失業率超海嘯 綠楊租客照高追購2房 一筆過770萬入市 追平屋苑同類最高紀錄

【明報專訊】即使本港失業率差過金融海嘯時期，但仍有部分買家高價入市。樓齡約30年的荃灣老牌屋苑綠楊新邨，新近有2房單位以770萬元沽出，做價追平屋苑同類戶去年所創下的最高紀錄。同時，青衣盈翠半島上月連錄破頂價成交後，屋苑本月上半月交投量一度陷入冰封，至近日方錄得本月首宗成交。

明報記者 張允亭

綠楊新邨本月約有4宗成交，對比上月全月約10宗，本月交投步伐明顯放緩，不過做價卻依然高企。中原分行經理王春江表示，綠楊新邨 R座中高層4室，實用面積475方呎，採2房間隔，附連裝修，望山景，新近以770萬元易手，實呎16,211元，成交價追平屋苑2房戶最高紀錄。資料顯示，同類紀錄為Q座高層8室，實用面積同為475方呎，曾於去年8月以770萬元易手，與是次最新成交並列屋苑2房單位最高價紀錄。

夫婦二人睇樓半年

王春江續稱，上述單位買家原本一直租住綠楊新邨單位，夫妻二人早於半年前已於屋苑物色心儀物業，並一直觀察市况及睇樓，最終近日「一筆過」入市，購入單位自住。至於是次成交的原業主於2016年9月以523萬元買入，持貨近4年，帳面賺247萬元或約47%。據悉，現時屋苑約有10個放盤。

盈翠破半月冰封 連錄兩宗成交

另一邊廂，位於港鐵青衣站上蓋的青衣盈翠半島，於上月樓市轉旺之際，連環錄得新高價成交。不過，屋苑旺勢未能延續至本月，6月份上半月未錄得成交，新近才連錄2宗「開齋」個案。市場消息指出，盈翠半島7座高層D室，實用面積675方呎，屬3房套房間隔，原業主早前叫價1400萬元放盤，減至1300萬元後吸引買家接洽，雙方拉鋸多時後，原業主終願意再減50萬元至1250萬元，累減11%，折合實呎18,519元。原業主1998年以374萬元一手買入，持貨約22年，帳面賺約876萬元或2.3倍。

樹熊金融主席2375萬購紅山半島

此外，樓市回穩，有財經界名人乘勢入市。土地註冊處資料顯示，南區紅山半島10座中層A室，屬946方呎2房連套房戶及工人套房，在上月下旬以2375萬元易手，實呎25,106元，新買家為關加晴（KWAN KAR CHING），與樹熊金融集團（8226）主席兼執行董事名字相同，料為同一人。資料顯示，關氏入市支付逾100.9萬元印花稅，為樓價4.25%，意味以首置身分入市。原業主2015年9月以1979.59萬元購入，持貨近5年，帳面395.41萬元，物業升值20%。

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