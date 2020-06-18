經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：市面逐步復常 失業率近見頂

【明報專訊】政府剛公布了最新失業率，3至5月是5.9%，比2至4月的5.2%上升了0.7個百分點，財政司長陳茂波並且預言，4至6月的失業率會繼續上升。我有多少不同意，但我唔敢講失業率唔會上升，而是失業率差不多見頂。

放寬限聚為飲食零售帶來生機

雖然大家仍然見到市面上有很多空置舖位，但有不少停業了一段時間的食肆重新開業，在飲食行業方面，我認為失業或者就業不足率的高峰期已經過了，現在業界人士期望剛放寬的限聚令為業界帶來生機，如果香港能夠逐步解封，怎樣都會對飲食業和零售業有正面影響，失業率亦會隨之下降。

不少人認為我是太過樂觀，其實樂觀的人不是我，而是政府官員，3至5月失業率是5.9%，如果撇除3月份4.2%，4月份5.2%，5月份應該是8.3%，這個數字是否會令到大家非常驚慌，政府官員是知道的，所以用3至5月的失業率來平復大家情緒。至於點解我會話失業率差不多見頂，除了因為見到市面逐漸回復正常，解封在望之外，數據亦會證明我的睇法，希望大家千祈唔好太過恐慌。

解封在望 失業率正在下降

財爺預測4至6月失業率將會達到6%，我就以6%計算，計及4月份5.2%，5月份5.9%，6月份失業率應該是6.9%，雖然仍然比6%為高，但可以睇到失業率正在從8.3%下降。除非政府公布4至6月失業率是6.5%，這才令到6月份失業率是8.4%，高於今個月的8.3%。我相信4至6月份失業率不會達到6.5%，換句話說，失業率正在下降而非繼續上升。

其實，我們不應太執著失業率，是應該睇失業情况是繼續惡化、緩和，抑或有所改善。政府公布失業率，表示情况正在惡化，而我講的失業率顯示失業情况有所改善，大家又會不會感覺到近日市面氣氛比兩三個月前為佳？既然認同，失業率又怎會繼續上升。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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