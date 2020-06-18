經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：龔仁心遺產管理人又反目

【明報專訊】上星期，傳媒報道華懋慈善基金負責人龔仁心入稟高等法院，指控羅兵咸永道合伙人，也是龔如心的遺產管理人，收取每年高達6000萬元，總計高達4.3億元的行政費，卻未有提交詳細的工作紀錄，證明其工作時數，並且指控他們為掩飾過失，向華懋集團前行政總裁楊光支付近1780萬元「掩口費」。

去年龔仁心去信律政司，要求撤換臨時遺產管理人。有趣的是，華懋集團去年亦懷疑內部文件外泄，為確保調查工作順利進行，管治委員會已凍結龔仁心、龔中心和龔因心的管理層職員職務，臨時遺產管理人亦終止龔仁心、龔仁心妻子劉元春在管治委員會的職務。

與德勤鬧翻後換羅兵咸接手

這些新聞不作解說，讀者很難理解：華懋慈善基金和華懋集團是兩個獨立體，前者是控股，後者是公司，龔仁心暫時控制着前者，卻被後者逐了出局。但最終的決定人，是財政司長。

因為他被逐了出局，在去年底，也被逐出了薄扶林華亭閣Vista Mount Davis 6樓某住宅連車位，公司因而追討他自2019年11月起計每月61,020元月租，我心想，吓，乜咁平租？咁間屋咪只值三千萬元？以他的身分，都好坎坷喎。

其實在羅兵咸之前，其遺產管理人是德勤，但後來和龔仁心鬧翻了，因而被炒，因而換了羅兵咸，想不到又反目收場。

[周顯 投資二三事]

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