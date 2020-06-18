經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

劉思明：中小型強勢醫藥 麗珠蟹貨少可吼

【明報專訊】港股缺乏方向，熱炒的科網、B類生物科技、新能源車股表現分歧，藥品股升勢全面，但走勢強弱不一，進取追弱勢、追落後，倒不如吼中小型股。

恒指昨高開後升上24,464點回軟，早段曾倒跌148點、低見24,195點回升，尾市升破即市高位，收報24,481點，升137點或0.56%；國指升0.43%。大市成交1042億元，低於60天平均一成，交投略淡。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率58比42，升逾3%佔上升股份一成半多，跌逾3%佔半成多；陽燭對陰燭為55比45，大市偏好，買盤動力較強。本報數據庫追蹤的30個行業，有近七成上升，醫藥保健升4%、有近九成股份上升，表現一枝獨秀；其次軟件服務升近2%，本地金融、食物飲品升約1.5%。

微盟9.3元成重要支持

不過，科網股並非全面向好，騰訊（0700）、美團（3690）靠穩，阿里巴巴（9988）升逾2%。閱文（0772）升7%，新東方在線（1797）、心動（2400）升約一成；金蝶（0268）創新高，惟微盟（2013）見新高後倒跌2%。微盟近1個月沿10天線向上，均線現約9.3元成重要支持位。周二炒作的5G概念如中興（0763）昨回吐近3%，相反強勢的中芯（0981）再破頂，華虹（1347）也呈向上突破走勢，強勢具持續性。

藥品股明顯受到追捧，國藥（1099）、康哲（0867）升約一成，綠葉製藥（2186）、復星醫藥（2196）升6%、7%。不過，以走勢而言，大型藥股中生製藥（1177）、翰森製藥（3692）屢創新高最強，進取吼中型醫藥股，可以留意麗珠醫藥（1513）。中小型醫藥股如三生製藥（1530）近月拾級向上，昨創5個月高位；綠葉亦出現追落後，昨升上3個月高位；但麗珠已創52周新高，蟹貨顧慮不多。

麗珠有望挑戰40元關口

基本面，麗珠於抗腫瘤、輔助生殖、消化道、精神及神經等多個治療領域已形成了一定的市場優勢；開拓國際市場亦取得成果，原料藥和中間體海外銷售佔比逐年提升。此外，集團繼2015年、2018年實施激勵計劃後，去年推新一輪激勵計劃，有望繼續推動員工作出貢獻促進發展。走勢上，麗珠處於尋頂格局，後市有望挑戰一些關口如40元；短線可以低收35元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕麗珠 醫藥 科網 港股

上 / 下一篇新聞

京東暗盤升7% 「頭槌飛」蝕逾10萬 承接解凍資金 兩醫療股累計逾千億孖展
京東暗盤升7% 「頭槌飛」蝕逾10萬 承接解凍資金 兩醫療股累計逾千億孖展
百勝中國傳來港 第二上市籌156億
百勝中國傳來港 第二上市籌156億
大和：走資1.2萬億以下港可應付
大和：走資1.2萬億以下港可應付
股東貝萊德：會德豐私有化符利益
股東貝萊德：會德豐私有化符利益
天貓淘寶冀港納入「包郵區」
天貓淘寶冀港納入「包郵區」
匯控重啟裁3.5萬人 停對外招聘 發言人︰港仍是增長核心 續投資亞洲
匯控重啟裁3.5萬人 停對外招聘 發言人︰港仍是增長核心 續投資亞洲
匯豐環球高層：國安法助穩經濟
匯豐環球高層：國安法助穩經濟
吉利擬科創板上市 發人幣新股
吉利擬科創板上市 發人幣新股
彭博：內銀須撐經濟 利潤增長限10%
彭博：內銀須撐經濟 利潤增長限10%
前董事長判囚 新城股價抽升
前董事長判囚 新城股價抽升
鄭明傑藍天持股急降至5.29%
鄭明傑藍天持股急降至5.29%
標普再降機管局獨立信用狀况 3個月第二次 料全年客運量挫七成遜同業
標普再降機管局獨立信用狀况 3個月第二次 料全年客運量挫七成遜同業
加強規管職業退休計劃 積金局擴職權
加強規管職業退休計劃 積金局擴職權
壹傳媒澄清：商罪科行動未有人被捕
壹傳媒澄清：商罪科行動未有人被捕
抗爭蔓延華爾街 大摩被控歧視 前部門主管轟種族性別待遇不公
抗爭蔓延華爾街 大摩被控歧視 前部門主管轟種族性別待遇不公
日出口按年跌28% 金融海嘯後最差
日出口按年跌28% 金融海嘯後最差
內地LGBT社交網申美上市
內地LGBT社交網申美上市
張兆聰：綠葉製藥重估空間大
張兆聰：綠葉製藥重估空間大
劉宇亮：運用逆向思維 有助戰勝市場
劉宇亮：運用逆向思維 有助戰勝市場
李曉佳：港交所想變「有牙老虎」
李曉佳：港交所想變「有牙老虎」
趙海珠：風險事件增 美匯料呈上落市
趙海珠：風險事件增 美匯料呈上落市
技術取勝：閱文待破43至49元區間
技術取勝：閱文待破43至49元區間
周顯：龔仁心遺產管理人又反目
周顯：龔仁心遺產管理人又反目
湯文亮：市面逐步復常 失業率近見頂
湯文亮：市面逐步復常 失業率近見頂
失業率超海嘯 綠楊租客照高追購2房 一筆過770萬入市 追平屋苑同類最高紀錄
失業率超海嘯 綠楊租客照高追購2房 一筆過770萬入市 追平屋苑同類最高紀錄
利嘉閣：大型屋苑上月呎價升幅 一年最勁
利嘉閣：大型屋苑上月呎價升幅 一年最勁
吳佩慈瀚然特色戶呎租18元 低市價七成
吳佩慈瀚然特色戶呎租18元 低市價七成
駿嶺薈沽27伙套35億 分層戶擬招標
駿嶺薈沽27伙套35億 分層戶擬招標
仲量聯行疫情調查：企業更注重工作空間
仲量聯行疫情調查：企業更注重工作空間
屯門啟發徑民生舖劈租四成租出
屯門啟發徑民生舖劈租四成租出
瑞銀陳敏蘭：經濟差不明朗因素多 樓價年底前可跌一成
瑞銀陳敏蘭：經濟差不明朗因素多 樓價年底前可跌一成
馬丁可利Fitzgerald：人口增長支持民生消費 看好領展
馬丁可利Fitzgerald：人口增長支持民生消費 看好領展