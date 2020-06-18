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經濟
2020年6月18日星期四
技術取勝
投資策略
京東暗盤升7% 「頭槌飛」蝕逾10萬 承接解凍資金 兩醫療股累計逾千億孖展
百勝中國傳來港 第二上市籌156億
大和：走資1.2萬億以下港可應付
股東貝萊德：會德豐私有化符利益
天貓淘寶冀港納入「包郵區」
匯控重啟裁3.5萬人 停對外招聘 發言人︰港仍是增長核心 續投資亞洲
匯豐環球高層：國安法助穩經濟
吉利擬科創板上市 發人幣新股
彭博：內銀須撐經濟 利潤增長限10%
前董事長判囚 新城股價抽升
鄭明傑藍天持股急降至5.29%
標普再降機管局獨立信用狀况 3個月第二次 料全年客運量挫七成遜同業
加強規管職業退休計劃 積金局擴職權
壹傳媒澄清：商罪科行動未有人被捕
抗爭蔓延華爾街 大摩被控歧視 前部門主管轟種族性別待遇不公
日出口按年跌28% 金融海嘯後最差
內地LGBT社交網申美上市
張兆聰：綠葉製藥重估空間大
劉宇亮：運用逆向思維 有助戰勝市場
李曉佳：港交所想變「有牙老虎」
趙海珠：風險事件增 美匯料呈上落市
技術取勝：閱文待破43至49元區間
劉思明：中小型強勢醫藥 麗珠蟹貨少可吼
周顯：龔仁心遺產管理人又反目
湯文亮：市面逐步復常 失業率近見頂
失業率超海嘯 綠楊租客照高追購2房 一筆過770萬入市 追平屋苑同類最高紀錄
利嘉閣：大型屋苑上月呎價升幅 一年最勁
吳佩慈瀚然特色戶呎租18元 低市價七成
駿嶺薈沽27伙套35億 分層戶擬招標
仲量聯行疫情調查：企業更注重工作空間
屯門啟發徑民生舖劈租四成租出
瑞銀陳敏蘭：經濟差不明朗因素多 樓價年底前可跌一成
馬丁可利Fitzgerald：人口增長支持民生消費 看好領展
技術取勝：閱文待破43至49元區間
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【明報專訊】國藥回調20元有支持（圖）
華虹料反覆上試21元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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京東暗盤升7% 「頭槌飛」蝕逾10萬 承接解凍資金 兩醫療股累計逾千億孖展
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