經濟
趙海珠 匯市前瞻

投資策略

趙海珠：風險事件增 美匯料呈上落市

【明報專訊】市場風險事件增加，美匯指數近幾日走勢反覆，中美兩國的新冠肺炎疫情似有爆發第二波跡象，美國聯儲局主席鮑威爾在國會聽證會重申對經濟前景審慎；加上近日地緣政治局勢緊張，中印邊境紛爭及朝鮮半島局勢升溫等，短線都會對外匯市場構成一定影響。

共同債未達共識 歐元或技術回吐

美國近兩周公布的經濟數據大部分向好，最新公布的5月份零售銷售數字更創有紀錄以來新高，單月上升17.7%；不過鮑威爾在出席國會聽證會時表示，美國經濟仍然面對不確定性，除非疫情真正受控，否則不太可能全面復蘇，言論增加了避險資產的吸引力。我們預料在市場仍然充滿多方面的不確定性下，美匯指數未來會傾向呈現上落格局。

歐元在過去一周走勢亦較反覆，兌美元一度重上1.1300水平以上，但隨著美匯指數輕微向上，歐元兌美元再度回落至1.1280水平。本周歐盟將會召開會議，繼續商討發行共同債議案。這一計劃須得到歐盟27個成員國一致批准才能通過，據報道目前仍有四五個國家反對，故此議案是否能獲得通過仍存在變數。

如上周提及，歐元兌美元過去3個星期大幅上升4.5%，有機會觸發超買回吐，我們認為歐元兌美元短線走低屬正常整固，即市的支持位處於1.1210及1.1145。

維持利率不變 日圓區間上落

本周有兩間央行議息，今日(18日)會有英倫銀行，市場預料維持利率不變，但關注會否擴大量寬；而日本央行早兩天的會議亦維持利率在負0.1厘不變，同時因應疫情而設的特別財政支援計劃規模加大，由原來的75萬億日圓增加至110萬億日圓。

雖然日本經濟仍然疲弱，但隨著市場風險因素提升，我們預料日圓短期走勢仍會以區間上落為主。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]

上 / 下一篇新聞

京東暗盤升7% 「頭槌飛」蝕逾10萬 承接解凍資金 兩醫療股累計逾千億孖展
京東暗盤升7% 「頭槌飛」蝕逾10萬 承接解凍資金 兩醫療股累計逾千億孖展
百勝中國傳來港 第二上市籌156億
百勝中國傳來港 第二上市籌156億
大和：走資1.2萬億以下港可應付
大和：走資1.2萬億以下港可應付
股東貝萊德：會德豐私有化符利益
股東貝萊德：會德豐私有化符利益
天貓淘寶冀港納入「包郵區」
天貓淘寶冀港納入「包郵區」
匯控重啟裁3.5萬人 停對外招聘 發言人︰港仍是增長核心 續投資亞洲
匯控重啟裁3.5萬人 停對外招聘 發言人︰港仍是增長核心 續投資亞洲
匯豐環球高層：國安法助穩經濟
匯豐環球高層：國安法助穩經濟
吉利擬科創板上市 發人幣新股
吉利擬科創板上市 發人幣新股
彭博：內銀須撐經濟 利潤增長限10%
彭博：內銀須撐經濟 利潤增長限10%
前董事長判囚 新城股價抽升
前董事長判囚 新城股價抽升
鄭明傑藍天持股急降至5.29%
鄭明傑藍天持股急降至5.29%
標普再降機管局獨立信用狀况 3個月第二次 料全年客運量挫七成遜同業
標普再降機管局獨立信用狀况 3個月第二次 料全年客運量挫七成遜同業
加強規管職業退休計劃 積金局擴職權
加強規管職業退休計劃 積金局擴職權
壹傳媒澄清：商罪科行動未有人被捕
壹傳媒澄清：商罪科行動未有人被捕
抗爭蔓延華爾街 大摩被控歧視 前部門主管轟種族性別待遇不公
抗爭蔓延華爾街 大摩被控歧視 前部門主管轟種族性別待遇不公
日出口按年跌28% 金融海嘯後最差
日出口按年跌28% 金融海嘯後最差
內地LGBT社交網申美上市
內地LGBT社交網申美上市
張兆聰：綠葉製藥重估空間大
張兆聰：綠葉製藥重估空間大
劉宇亮：運用逆向思維 有助戰勝市場
劉宇亮：運用逆向思維 有助戰勝市場
李曉佳：港交所想變「有牙老虎」
李曉佳：港交所想變「有牙老虎」
技術取勝：閱文待破43至49元區間
技術取勝：閱文待破43至49元區間
劉思明：中小型強勢醫藥 麗珠蟹貨少可吼
劉思明：中小型強勢醫藥 麗珠蟹貨少可吼
周顯：龔仁心遺產管理人又反目
周顯：龔仁心遺產管理人又反目
湯文亮：市面逐步復常 失業率近見頂
湯文亮：市面逐步復常 失業率近見頂
失業率超海嘯 綠楊租客照高追購2房 一筆過770萬入市 追平屋苑同類最高紀錄
失業率超海嘯 綠楊租客照高追購2房 一筆過770萬入市 追平屋苑同類最高紀錄
利嘉閣：大型屋苑上月呎價升幅 一年最勁
利嘉閣：大型屋苑上月呎價升幅 一年最勁
吳佩慈瀚然特色戶呎租18元 低市價七成
吳佩慈瀚然特色戶呎租18元 低市價七成
駿嶺薈沽27伙套35億 分層戶擬招標
駿嶺薈沽27伙套35億 分層戶擬招標
仲量聯行疫情調查：企業更注重工作空間
仲量聯行疫情調查：企業更注重工作空間
屯門啟發徑民生舖劈租四成租出
屯門啟發徑民生舖劈租四成租出
瑞銀陳敏蘭：經濟差不明朗因素多 樓價年底前可跌一成
瑞銀陳敏蘭：經濟差不明朗因素多 樓價年底前可跌一成
馬丁可利Fitzgerald：人口增長支持民生消費 看好領展
馬丁可利Fitzgerald：人口增長支持民生消費 看好領展