趙海珠：風險事件增 美匯料呈上落市

共同債未達共識 歐元或技術回吐

美國近兩周公布的經濟數據大部分向好，最新公布的5月份零售銷售數字更創有紀錄以來新高，單月上升17.7%；不過鮑威爾在出席國會聽證會時表示，美國經濟仍然面對不確定性，除非疫情真正受控，否則不太可能全面復蘇，言論增加了避險資產的吸引力。我們預料在市場仍然充滿多方面的不確定性下，美匯指數未來會傾向呈現上落格局。

歐元在過去一周走勢亦較反覆，兌美元一度重上1.1300水平以上，但隨著美匯指數輕微向上，歐元兌美元再度回落至1.1280水平。本周歐盟將會召開會議，繼續商討發行共同債議案。這一計劃須得到歐盟27個成員國一致批准才能通過，據報道目前仍有四五個國家反對，故此議案是否能獲得通過仍存在變數。

如上周提及，歐元兌美元過去3個星期大幅上升4.5%，有機會觸發超買回吐，我們認為歐元兌美元短線走低屬正常整固，即市的支持位處於1.1210及1.1145。

維持利率不變 日圓區間上落

本周有兩間央行議息，今日(18日)會有英倫銀行，市場預料維持利率不變，但關注會否擴大量寬；而日本央行早兩天的會議亦維持利率在負0.1厘不變，同時因應疫情而設的特別財政支援計劃規模加大，由原來的75萬億日圓增加至110萬億日圓。

雖然日本經濟仍然疲弱，但隨著市場風險因素提升，我們預料日圓短期走勢仍會以區間上落為主。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]