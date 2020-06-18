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劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：運用逆向思維 有助戰勝市場

【明報專訊】要成為一位成功的投資者，擁有逆向思維是其中的基本元素，無論應用在長線價值投資或是短線投機， 獨立思考能力均可助你戰勝市場。

價值投資本質就是逆向思維

巴菲特的經典金句 ：「在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪。」價值投資本質就是逆向思維，當發現股票的基本面如商業模式、業務前景、財務狀况等均具有潛力，但唯獨是估值低殘，市場價格低於其應有價值，便是買入增持的機會。

在香港，牛熊證是比較受散戶歡迎的衍生工具，其成交金額更會打入二十大活躍股票的成交榜。恒指牛熊證街貨分佈圖，往往對短期後市有一定指標性。試舉一例，在剛過去的5月，恒指收於22,961點，當時牛熊證比例約為25比75，表示投資者多押注看淡市場，當時熊證的重貨區為23,700至23,999點，相對有近4000張期指張數，結果不消兩天，恒指在6月2日收報23,995點，該區熊證被全數收回。

牛熊證街貨與沽空率有啟示

到6月4日，1000點波幅以內會被收回的牛熊證比例達至10比90，重貨區升至25,000至25,200點，表示投資者多押注恒指不能上破25,000點，結果恒指在同周五升至25,300點，該區熊證被亦全數收回。簡單的一個道理，從大戶/發行商角度出發，見到熊證如此重倉，大戶不會想向散戶派彩，反而有十足誘因去殺熊。所以如清楚街貨集中在哪一個收回價區域，對洞悉後市去向可起關鍵作用。

投資者亦可以逆向思維去觀察大市沽空比率 ，以大市成交總額計算，大市沽空比率正常在10%至15%左右，當沽空比率上升至20%以上時，亦可能觸發大戶挾淡倉動作。如市場上升，迫使沽空者止蝕平淡倉而買入，會令升幅加大。另外，沽空比率愈高，即表示市場的潛在沽壓便愈低，借貨沽空的收回亦會愈近，所以當沽空比率太高時，其實市况亦可能離底不遠，有機會短時間內掉頭向上。

太平基業證券基金投資經理

[劉宇亮 股宇有云]

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