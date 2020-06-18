日出口按年跌28% 金融海嘯後最差

出口美國汽車跌幅最大

上月日本對美出口按年減少50.6%至5884億日圓（約425億港元），連續第10個月減少，以汽車出口的減幅最大。同月，日本由美國進口的貨品金額也按年減少27.5%至5782億日圓（約417億港元），這主要由於航空交通需求減少，令日本對美國飛機的需求低迷。日本上月對美的貿易順差大減97.4%至103億日圓（約7.4億港元），是1979年初有可比數據以來最低。

日本上月對歐盟出口減少33.8%，對華出口則下滑1.9%。數據反映中國經濟活動呈復蘇趨勢，跌幅比其他地區相對較小。日本上月整體貿易逆差為8334億日圓（約602億港元），連續第二個月錄得逆差。

大摩料亞洲不會雙底衰退

摩根士丹利經濟學家Deyi Tan稱，隨着經濟活動重啟，確診個案將有所增加，但與以前的疫情相比，這趨勢仍相對可控，因為政策制定者已懂得應對，即使出現第二波疫情，造成的經濟損害也不會像第一波嚴重，因此不會預計亞洲以至環球經濟出現雙底衰退（Double Dip）。

摩根士丹利的報告稱，除日本以外的亞洲地區，預計經濟恢復的速度比其他地區快，且中國將帶領增長。報告稱，亞洲地區的疫情防控相對有效，疫情較早受控，有助於經濟恢復。

摩根士丹利預期，亞洲地區（不包括日本）的經濟，今年將輕微增長0.1％。

（綜合報道）

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