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抗爭蔓延華爾街 大摩被控歧視 前部門主管轟種族性別待遇不公

【明報專訊】「黑人的命也是命（Black Lives Matter）」抗爭，蔓延至多家大型跨國企業，甚至華爾街大行。管理層正面對各界壓力，要求他們展示改變公司文化的意願。摩根士丹利多元化部門前負責人布克（Marilyn Booker），正控告大摩及其行政總裁高聞（James Gorman）涉及種族和性別歧視、薪酬待遇不公平等。

她指控大摩在提拔有色人種方面做得不夠，聲稱自己因敦促大摩加快相關行動，而在去年12月遭解僱。她形容大摩對團隊多元化的努力，是「偽善的」表面工夫。

稱推動多元文化被解僱

市場觀望中美官員會面的發展，美股昨早段缺乏方向，零售股、郵輪及航空股下滑。彭博引述消息人士稱，法航計劃通過獎勵措施，鼓勵約8300名員工自願離職，以削減成本，此外，已申請破產保護的美國百貨連鎖J.C.Penney，在全美136個門市進行清盤銷售（liquidation sales），商品折扣介乎六折至七五折。

在摩根士丹利任職逾25年的布克在法庭文件稱，自己是該公司的董事總經理級別中，少數的黑人女性，但遭到白人同事貶低。她說，她推動公司多元化的預算一再被削減，而她本人更被大摩宣傳作少數族裔獲提拔的例證。根據去年數據，大摩的高層有超過82％白人，黑人只有2.2％。她認為公司為黑人高層的離職而感到高興，但當白人高層有意離開卻會盡力挽留。摩根士丹利發言人強烈否認指控，並指公司致力促進員工多元化，並已取得進展。

Adidas捲種族歧視風波

運動服裝製造商Adidas的員工本周也聯署致函該公司監察委員會，呼籲調查其人力資源總監帕金（Karen Parkin）有沒有正確處理種族問題，並創建一個匿名的公共平台，供舉報企業內部有關種族歧視的投訴，並保證舉報者不會遭受報復。《華爾街日報》之前報道，帕金在去年一次公司會議表示，種族歧視只是在美國被討論的「噪音」，她不認為Adidas牌存在種族歧視問題。近日她表示，應該選擇更好的用詞，若有人感到受冒犯，她為此致歉。

Adidas稱，已設有熱線及專用電郵地址供員工提出投訴，對濫用職權或報復行為採取零容忍政策，最近已聘請第三方調查機構，監察此政策的執行。該公司近期承諾，美國的新職位將僱用30%的黑人和拉美裔員工，並投資於黑人社區。

大型企業對種族問題的敏感度提升。百事公司（PepsiCo）準備撤下以黑人女性頭像為標誌的Aunt Jemima楓糖漿產品品牌。百事的桂格食品（Quaker Foods）北美業務營銷總監Kristin Kroepfl稱，意識到該品牌的設計，源於對黑人種族的刻板印象，儘管多年來努力改善品牌形象，希望它以適當和莊重的方式呈現，但這些變化仍然不夠。

翻查百事官網，Aunt Jemima品牌的歷史可追溯至1889年。百事表示，將刪除該品牌的楓糖漿產品的黑人女性標誌，並重新為品牌命名。百事未透露新名稱，僅表示新包裝將在第四季出現。

多家大型機構都推出促進種族平等的新措施，例如連鎖超市沃爾瑪（Walmart）已停止把黑人專用的洗頭水、護髮素等鎖進櫥窗防盜。玩具製造商孩之寶（Hasbro）的紙牌遊戲「魔法風雲會（Magic：The Gathering）」， 本月刪除了幾張有種族主義或文化冒犯性的紙牌。

（華爾街日報）

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